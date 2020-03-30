عيلة_واحدة تفتح للموظفين باب ترشيح مستفيدين

غزة – الرأي:

أعلنت مبادرة #عيلة_واحدة عن فتح الباب أمام الموظفين المتبرعين لترشيح أسماء من الحالات الفقيرة للاستفادة من المبادرة.

وقالت في بيان وصل "الرأي" اليوم السبت، إنه في هذا الإطار يمكن للموظف ترشيح اسم واحد مع كل عملية تبرع بقيمة ٤٠٠ شيكل، فيما يزداد عدد الأسماء المرشحة من قبل الموظف من خلال مضاعفة المبلغ المتبرع به.

وذكرت أن الأسماء التي سيتم ترشيحها تخضع لشروط ومعايير المبادرة، التي تتضمن أن يكون الاسم المرشح متزوجاً وليس لديه دخل ولا يتقاضى مساعدة الشئون الاجتماعية أو المنحة القطرية، فيما سيتم إخضاع جميع الأسماء المرشحة للبحث الاجتماعي.

وأكدت المبادرة أن هذا الإجراء يأتي في ظل الحالة الطارئة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ازدادت سوءاً لمواجهة فايروس "كورونا"، واستشعاراً بأهمية التضامن والتكاتف بين الموظف ومن حوله من أبناء شعبنا، واستجابة لمطالبات الكثير من الغيورين.

وتقدمت بالشكر لموظفي الحكومة في قطاع غزة الذين تبرعوا بأكثر من 3 مليون شيكل من مستحقاتهم خلال الشهرين الماضيين.

ودعت باقي الموظفين لاستثمار هذه الفرصة بالتبرع من مستحقاتهم المتراكمة كسبا للأجر والثواب في هذا الظرف الصعب الذي نعيشه، مشيرة إلا أنه يمكن لهم التبرع لمرة واحدة أو بمبلغ ثابت لعدة أشهر عبر رابط التسجيل الموحد.

وشكرت الحكومة التي تجاوبت مع المبادرة رغم شح الأموال، وزارات المالية والاتصالات والتنمية الاجتماعية لجهودهم في انجاح المبادرة.

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