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مباحث التموين تحرر 21 محضر ضبط لتجار مُخالفين

30 آذار / مارس 2020 11:51

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غزة-الرأي

حررت مباحث التموين، خلال 48 ساعة الماضية، 21 محضر ضبط لعدد من أصحاب المحالات التجارية والسوبر ماركات المخالفين، لبيعهم مواد غذائية بأسعار مرتفعة عن السعر الطبيعي، في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا.

وأشارت مباحث التموين إلى أنه جرى إحالة التجار إلى وزارة الاقتصاد لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

جاء ذلك خلال الجولات اليومية التي تنفذها مباحث التموين، على أسواق العامة والمحالات التجارية والمولات والسوبر ماركات، وكبار المصانع بغزة؛ لمراقبة أسعار السلع والبضائع الأساسية، والتأكد من موافقتها للتسعيرة الرسمية.

وفي سياق متصل، اجتمعت مباحث التموين مع أصحاب المولات الكبيرة بمدينة غزة، وأطلعتهم على الإجراءات المتخذة حالياً فيما يتعلق بمواجهة أزمة فايروس كورونا.

وشددت المباحث على أصحاب المولات بضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية السليمة، للوقاية من الفيروس.

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