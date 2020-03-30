ارتفاع عدد المصابين بالكورونا في "إسرائيل" إلى 4347 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا في البلاد، إلى 4347 حالة، بينهم 80 مريضاً بوضع صعب، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكر موقع "والا" العبري، صباح اليوم الاثنين، أن 80 مريضاً بالكورونا في "إسرائيل"، بحالة صعبة، و63 مريضاً موصولين بأجهزة التنفس، و82 مريضا حالتهم متوسطة، بينما غادر 134 مريضا المشافي، بعدما تماثلوا للشفاء.

وبحسب الموقع العبري، توقعت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية، أن يرتفع عدد الحالات الخطيرة، من المصابين بالكورونا في "إسرائيل"، لتصل الى المئات، وكذلك عدد القتلى، الذين بلغ عددهم حتى اللحظة 15 حالة.

يشار الى أن حصيلة المصابين بالكورونا في العالم، بلغت 722.722 حالة، وأن حصيلة الوفيات بلغت 34.009 حالة بالعالم، وأن عدد الذين تماثلوا للشفاء، بلغ 152.423 شخص بالعالم، منذ انتشار الفايروس.