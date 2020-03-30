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"حماية" يطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره

30 آذار / مارس 2020 12:56

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غزة-الرأي

اكد مركز حماية لحقوق الانسان فى يوم الارض ومرور عامين على إنطلاق فعاليات السلمية والشعبية لمسيرات العودة وكسر الحصار على مشروعية القرار رقم "194"  الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وتأكيد المجتمع الدولي على هذا القرار أكثر من 135 مرة منذ عام 1948 إضافة لمجموعة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وابرزها قرار رقم"2787" الذي نص على حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وشرعية المقاومة بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة.

وذلك باعتباره الحق المكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948، من خلال نص الفقرة الثانية من المادة 13 "لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده"، وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر ، ان  قوات الاحتلال تعمّدت استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين بشكلٍ مباشر دون أن يُشكل تواجدهم أي تهديد لحياة جنود الاحتلال مما نتج  عنها ارتقاء 266 شهيد و 30398 مصاب وهذا يدل على همجية الاحتلال الاسرائيلي في تعامله مع المسيرة السلمية المطالبة بحق العودة.

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"حماية" يطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره

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