وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بالكورونا في "إسرائيل" إلى 4347 حالة وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تحرر 21 محضر ضبط لتجار مُخالفين وكالة الرأي الفلسطينية #عيلة_واحدة تفتح للموظفين باب ترشيح مستفيدين وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين شمال مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية 6 إصابات جديدة بـ"كورنا" في القدس ترفع عدد الإصابات إلى 115 وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وأجواء خماسينية غداً وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المتقاعدين اليوم وكالة الرأي الفلسطينية البدء بصرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تجري 141 إجراء وقائي لمكافحة فايروس "كورونا " وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2456 ) الاثنين 30/3/2020
أخبار » الأخبار الفلسطينية

بسبب "كورونا"

إلغاء الفعالية المركزية بذكرى "يوم الأرض" واستبدالها بأخرى رمزية

30 آذار / مارس 2020 01:36

غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، عن إلغاء الفعالية المركزية، المتمثلة بمليونية حاشدة في ذكرى يوم الأرض وذكرى انطلاق مسيرات العودة، واستبدالها بفعاليات رمزية، وذلك حرصاً على الإنسان الفلسطيني والتزاماً بحالة الطوارئ بسبب "كورونا".

وقالت الهيئة في بيان وصل "الرأي" اليوم الاثنين، في الذكرى السنوية  الـ44 ليوم الأرض الخالد ومع دخول مسيرات العودة عامها الثالث، إن الفعاليات ستشمل رفع وإطلاق الأعلام الفلسطينية في سماء الوطن، وحرق علم الاحتلال الصهيوني، وتوقف حركة السير بالمحافظات لمدة 5دقائق، والدعوة لقرع أجراس الكنائس، والصدح بالتكبيرات من المساجد ومن شرفات وأسطح المنازل في كل أنحاء محافظات الوطن في آنٍ واحد وذلك بعد آذان المغرب مباشرة اليوم الاثنين.

كذلك البدء بالحملة الوطنية للتعقيم بكل محافظات الوطن حماية لشعبنا من خطر تفشي وباء وفايروس "كورونا" القاتل.

وأكدت أن سلامة الشعب الفلسطيني  هي الأمل اليوم، داعية العالم كله لرفع الحصار الظالم عنه وإمداده بكل المقومات المطلوبة للتصدي لفيروس "كورونا".

كذلك أكدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة، ومواصلة توسيعها وتطويرها والحفاظ على شكلها السلمي كشاهد على ظلم الاحتلال، واستمرار السعي لنقلها إلى جميع أماكن تواجد شعبنا.

ودعت الهيئة  لاستعادة  الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام استنادا  لثوابت شعبنا الفلسطيني، مؤكدة أنه هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها قضيتنا توجب علينا وحدة المرجعية والقرار وإعادة الاعتبار للمشروع  الوطني وتحرير أرضنا وتحقيق حقنا في العودة إلى الديار ودعم صمود الشعب الفلسطيني بغزة.

وطالب الهيئة الوطنية الدول الإسلامية  وجامعة الدول العربية  لاتخاذ قرار بكسر الحصار الظالم المفروض على شعبنا، كذلك طالبت كافة المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها بتوفير كل ما يلزم من أجهزة وأدوية ومعدات طبية ووقائية من جائحة "كورونا"، محملة الاحتلال مسؤولية التداعيات التي قد تلحق بشعبنا.

ووجهت تحية للحركة الأسيرة التي تخوض معركة  تلو المعركة ضد سياسات وإرهاب مصلحة السجون، التي أقدمت في الأيام الأخيرة على سحب كل المواد الأساسية للوقاية من مرض كورونا، وحرمان الأسرى من إجراءات الوقاية الاحترازية.

وقالت إن الاحتلال يتعمد شكل واضح نقل وباء "كورونا" إلى داخل السجون، محذرة من تبعات هذه الممارسات والانتهاكات، ومؤكدة أن معركة الأسرى معركة شعبنا جميعاً.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ الأسرى، وتوفير كل مقومات الرعاية وإجراءات السلامة لحمايتهم من المرض.

وأشادت بالجهود الوطنية والشعبية المبذولة لمواجهة المرض، داعية إلى تضافر الجهود الوطنية لتعزيز صمود الجبهة الداخلية الفلسطينية لأبناء شعبنا في الداخل والشتات، وخصوصاً من الفئات المهمشة والمتضررة، ودعت الجميع للالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن جهات الاختصاص.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"حماية" يطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟