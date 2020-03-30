من سيستفيد من المنحة القطرية غداً وما آلية صرفها؟

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف المنحة القطرية غداً الثلاثاء، لـ 100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن من سيحصل على المنحة هو كل من استلم أقل من تسع مرات، ومن استلم تسع مرات وأسرته خمس أفراد فأكثر.

وأكدت أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وبينت أنه سيتم اعتماد آلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الصحة والداخلية بغزة.

وشددت على أنه سيتم ضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وكان السفير القطري محمد العمادي قال إن عملية التوزيع ستستمر على مدار نحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفادياً لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.