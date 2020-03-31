زبائنه عرب وأوربيون.. تركي يُصدّر مليون "جرادة" سنويا

يُصدّر المواطن التركي سلامي غوكغول، نحو مليون "جرادة" سنويا إلى عدة دول حول العالم، أبرزها الكويت، وألمانيا، وهولندا، وأستراليا.

ويمتلك غوكغول مزرعة لتربية الحشرات، في ولاية أنطاليا جنوب غرب تركيا، أسسها قبل 17 عاما، بعد نيله على رخصة من وزارة الزراعة والغابات التركية.

وتهدف المزرعة إلى إنتاج أنواع متنوعة من الطُعم الحي، وينتج حاليا 12 نوعا من الحشرات، منها الجراد، والديدان، والصراصير.

و قال غوكغول بأن الحشرات التي ينتجها تلقى إقبالا كبيرا من الخارج.

وأشارإلى أنه يقوم بتصدير حوالي مليون جرادة سنويا، إلى دول مثل ألمانيا، وهولندا، وسويسرا، وأستراليا، مضيفا "لدينا عملاء في الكويت أيضا، والبعض منهم يدعونا لافتتاح منشأة مشابهة هناك".

ولفت إلى أنه يربي الجراد وفق المعايير الأوروبية، حيث يُجري عمليات تعقيم باستمرار في المزرعة.

وأوضح بأن الجراد يستخدم كوجبات طعام في بعض الدول، والنسبة الأكبر من زبائنه في الدول الأجنبية.

وأضاف أن أسعار الجراد يختلف حسب الحجم والعمر، ويتراوح بين ليرة تركية و10 قروش، و63 قرشا.

** الدولار يعادل 5.98 ليرة تركية.