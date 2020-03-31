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لوجيتك تطلق حافظة لوحة مفاتيح جديدة لجهاز آي باد برو

31 آذار / مارس 2020 08:42

لوجيتك تطلق حافظة لوحة مفاتيح جديدة لجهاز آي باد برو
لوجيتك تطلق حافظة لوحة مفاتيح جديدة لجهاز آي باد برو

أطلقت شركة لوجيتك السويسرية حافظة لوحة مفاتيح جديدة لجهاز آي باد برو الجديد، تزخر بمجموعة كاملة تقريبا من الأزرار الوظيفية وإضاءة خلفية وتوفر حماية كاملة للجهاز.
وأوضحت شركة لوجيتك أن حافظة لوحة المفاتيح الجديدة تأتي مزودة بلوحة تتبع مدمجة بآي باد برو قياس 10.5 بوصة وآي باد آير وجهاز آي باد من الجيل السابع، وبالنسبة لجهاز آي باد برو من الجيل الحالي والسابق فإن شركة لوجيتك توفر حافظة لوحة مفاتيح وفأرة إضافية مطورة خصيصاً لجهاز آي باد.


وأشارت لوجيتك أن حافظة لوحة المفاتيح Slim Folio Pro الجديدة توفر إضاءة خلفية يمكن ضبطها على ثلاث مستويات ومحور أزرار يتضمن مجموعة كاملة من أزرار الوظائف الخاصة مثل التحكم في درجة سطوع الشاشة والانتقال إلى الأغنية التالية وقفل الشاشة.


وتعول الشركة السويسرية عل تقنية البلوتوث لتوصيل حافظة لوحة المفاتيح بجهاز آي باد برو، بدلاً من الاعتماد على المقبس الموجود في الجانب الخلفي، ولذلك فإن حافظة لوحة المفاتيح تتضمن بطارية خاصة بها، ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C، ويتم تشغيل لوحة المفاتيح تلقائيا عندما يتم وضع الحاسوب اللوحي في الحامل.


وأشارت شركة لوجيتك إلى وجود حامل إضافي لقلم أبل Pencil، حتى لا يتعرض للفقدان أثناء التنقل، وتعمل حافظة لوحة المفاتيح الجديدة على حماية الجانب الأمامي والخلفي لجهاز آيباد برو من جميع الحواف ضد الخدوش حتى في حالة السقوط على الأرض.
وأعلنت شركة لوجيتك أن تكلفة حافظة لوحة المفاتيح Slim Folio Pro الجديدة لموديل آي باد برو قياس 11 بوصة تبلغ 119 يورو، وبالنسبة للموديل قياس 12.9 بوصة فإن تكلفة الحافظة تبلغ 139 يورو.

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