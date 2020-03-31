شكشك يحتل صدارة هدافي الدوري الممتاز

احتل نجم نادي الهلال الفلسطيني المهاجم حازم شكشك قائمة هدافي دوري الدرجة الممتازة للموسم المنتهي 2019-2020، برصيد 13 هدفاً، ونجح في تجاوز منافسيه منذ الجولة الـ17، عندما سجل 5 أهداف متتالية دفعة واحدة في شباك أبرز اندية الدوري اتحاد الشجاعية، ليتقدم على أبرز نجوم القطاع الذين سبقوه إلى ميادين الكرة، وفي مقدمتهم يسار الصباحين مهاجم خدمات رفح الذي سجل 12 هدفاً طوال البطولة، وذلك بفارق هدف وحيد.

يذكر أن الدوري الممتاز شهد تسجيل 307 أهداف.

ويعد شكشك أول هداف في تاريخ نادي الهلال الذي خاض 9 مواسم في الممتازة، وهو ثالث لاعب يسجل (5) أهداف في مباراة واحدة، بعد نادر الحجار، وموسى أبو جزر في تاريخ البطولات في قطاع غزة.

ويذكر أن ميسرة البواب مهاجم الصداقة سجل الهدف رقم 100 في الدوري، وسجل شرف حسنين مهاجم خدمات رفح-بطل الدوري سجل الهدف 200، ولاعب الأهلي إبراهيم أبو سيف الهدف 300.

وفي الدرجة الأولى، تصدر قائمة الهدافين، اللاعبان محمد الحداد من أهلي بيت حانون، وإسماعيل ابو دان مهاجم نادي الجلاء الصاعد هذا الموسم إلى الدوري الممتاز، برصيد 11 هدفاً، علماً أن أبا دان سجل أول هدف في الدوري، فيما سجل الحداد الهدف رقم 300، قبل أن يصل مجموع الأهداف إلى 312 هدفاً. ويشار إلى أن الهدف رقم 100 سجله يحيى عزام من الزيتون، ورقم 200 سجله سائد أبو فارس من نادي التفاح.

وفي الدرجة الثانية، تصدر النجم المخضرم عيد العكاوي 32 عاماً قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفاً, بفارق 4 أهداف عن لاعب شباب الزوايدة محمد تمراز برصيده 14 هدفاً.

سجل هدافي

الدوري الممتاز

النجم الأسمر عبد القادر الأبزل من شباب رفح كان هداف الموسم 1983-1984. واستؤنفت البطولات في موسم 1995-1996، وتزعم الصدارة مهاجم الفريق ذاته أمين عبد العال، قبل أن تنتقل الصدارة إلى خدمات رفح، ويتصدر نادر الحجار ثالث موسم 1998-1999. بأعلى نصيب للهدافين، رأس حربة شباب خان يونس الذي تصدر المقدمة 3 مرات في مواسم، 2005-2007، 2012-2013، 2013-2014)، يذكر أن موسم 2005 شهد انقطاع في البطولة ذاتها.

وبرز نجم اتحاد الشجاعية علاء عطية في موسم 2010-2011، وتبعه النجم يسار الصباحين الذي ظهر مع الشجاعية، واحتل المقدمة في موسم 2014-2015، قبل أن يسيطر سليمان العبيد الأسمر قائد خدمات الشاطئ على اللقب ثلاث مرات متتالية في مواسم (2015-2016، 2016-2017، 2017-2018) وتزعم المهاجم عاهد أبو الصدارة في موسم 2017-2018 بالشراكة مع سليمان العبيد.

وعاد اللقب للشجاعية في الموسم 2018-2019، وكان من نصيب نجمه سالم وادي، ليدين اللقب الأخير للنجم الشاب الهلالي حازم شكشك للموسم الأخير 2019-2020.