الطقس: أجواء خماسينية ومغبرة اليوم

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني، لذا يكون الجو اليوم الثلاثاء، مغبرا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، واعتبارا من ساعات المساء تتحول الرياح إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

فيما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم غدٍ الأربعاء، لذا يكون الجو بارد نسبيا إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبياً إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد المواطنين خاصة يوم الأربعاء من خطر: الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.