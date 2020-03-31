مهندس عراقي يصنع "روبوت ممرضة" للتعامل مع مصابي كورونا

تلعب الروبوتات دورا هاما في مكافحة انتشار فيروس كورونا عبر استثمارها في العديد من المهام مثل التعقيم وفحص المرض وتحضير الطعام وإيصاله، حيث كشف اﻟﺨﺒﻴﺮ العراقي المهندس ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻐﺪاد، ﺛﺎﻣﺮ ﺳﺮﺣﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ، أنه قام بتصنيع "اﻟﺮوﺑﻮت الممرضة" اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﻤﺮﺿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻦ ﺑﻌد.



وقال سرحان إن "الروبوت صمم ﻟﺮدﻫﺎت اﻟﻌﺰل اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، واﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ المرضى ﺻﻮرة وﺻﻮت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة المرضى ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وﺗﻌﻘﻴﻢ الممرات ﻋﻦ ﺑﻌﺪ"، مشيرا إلى أن "ذلك ﻳﻐﻨﻲ اﻟﻜﺎدر اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل المستمر ﻟﺮدﻫﺎت العزل إلا في حالات الصرورة القصوى" وفقا لوكالة "سبوتنيك الروسية.

وتابع أن "الروبوت يمكنه الدوران في الممرات الضيقة، وﻧﻘﻞ اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻟﻌﻼﺟﺎت المستلزمات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، وﻣﺰود ﺑﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺷﺤﻦ وﺷﺎﺣﻨﺔ".



وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، في بيان أن مختبراتها سجلت 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مؤكدة أن مؤسسات سجلت 12 حالة شفاء تام من المرض.





كما أكدت الوزارة أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، منوهة إلى أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 547 إصابة، و42 حالة وفاة، و143 شفاء تام.

وكان العراق قد سجل ، أمس الأحد، انخفاضا في عدد المصابين بفيروس كورونا، خلال الـ24 الساعة الماضية، وارتفاعا في حالات الشفاء لليوم الثالث على التوالي، دون وفيات لأول مرة منذ أيام.