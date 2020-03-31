ارتفاع إصابات كورونا في "إسرائيل" إلى 4831 والوفيات لـ 17

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد المصابين يفيروس كورونا إلى 4831، بينهم 69 إصابة بحالة خطيرة جدا، فيما سجلت وفيتان جراء الفيروس، ما يرفع عدد الوفيات إلى 17.

ووفقا للمعطيات، فإن 2580 من المصابين يعانون من إصابات طفيفة ويتواجدون في المنازل، بينما 619 مصابا يخضعون للعلاج في الفنادق، فيما يبلغ عدد من يخضع للعلاج في المستشفيات، 879 مصابا، بينهم 95 بحالة متوسطة، و83 بحالة خطيرة، و69 بحالة خطيرة جدا، فيما بلغ عن 169 مصابا قد تعافوا من المرض.

وأفادت الوزارة بتسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس، حيث أعلن في مستشفى صرفند "أساف هروفية" عن وفاة امرأة (49 عاما)، أدخلت للعلاج بالمستشفى يوم الخميس الماضي، وأعلن الطاقم الطبي عن وفاتها صباح اليوم، علما أنها تعاني من أمراض مزمنة.

كما أعلن في مستشفى "شيبا" في رمات غان عن وفاة امرأة (50 عاما)، بعد أن أصيبت بالفيروس، حيث أخضعت للعلاج لمدة 10 أيام، لكن تدهورها وضعها الصحي وأقر الطاقم الطبي وفاتها.