وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين.. جهود مشتركة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2454) الثلاثاء 31/3/2020 وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تصادق على إغلاق جزئي للحد من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع إصابات كورونا في "إسرائيل" إلى 4831 والوفيات لـ 17 وكالة الرأي الفلسطينية مهندس عراقي يصنع "روبوت ممرضة" للتعامل مع مصابي كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله بينهم والد شهيد وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء خماسينية ومغبرة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "العدل": حقوق الشعب الفلسطيني في كامل ترابه ثابتة لا تسقط بالتقادم وكالة الرأي الفلسطينية شكشك يحتل صدارة هدافي الدوري الممتاز وكالة الرأي الفلسطينية لوجيتك تطلق حافظة لوحة مفاتيح جديدة لجهاز آي باد برو
أخبار » الأخبار العبرية

ارتفاع إصابات كورونا في "إسرائيل" إلى 4831 والوفيات لـ 17

31 آذار / مارس 2020 09:28

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد المصابين يفيروس كورونا إلى 4831، بينهم 69 إصابة بحالة خطيرة جدا، فيما سجلت وفيتان جراء الفيروس، ما يرفع عدد الوفيات إلى 17.

ووفقا للمعطيات، فإن 2580 من المصابين يعانون من إصابات طفيفة ويتواجدون في المنازل، بينما 619 مصابا يخضعون للعلاج في الفنادق، فيما يبلغ عدد من يخضع للعلاج في المستشفيات، 879 مصابا، بينهم 95 بحالة متوسطة، و83 بحالة خطيرة، و69 بحالة خطيرة جدا، فيما بلغ عن 169 مصابا قد تعافوا من المرض.

وأفادت الوزارة بتسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس، حيث أعلن في مستشفى صرفند "أساف هروفية" عن وفاة امرأة (49 عاما)، أدخلت للعلاج بالمستشفى يوم الخميس الماضي، وأعلن الطاقم الطبي عن وفاتها صباح اليوم، علما أنها تعاني من أمراض مزمنة.

كما أعلن في مستشفى "شيبا" في رمات غان عن وفاة امرأة (50 عاما)، بعد أن أصيبت بالفيروس، حيث أخضعت للعلاج لمدة 10 أيام، لكن تدهورها وضعها الصحي وأقر الطاقم الطبي وفاتها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"حماية" يطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟