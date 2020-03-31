حكومة الاحتلال تصادق على إغلاق جزئي للحد من "كورونا"

القدس المحتلة - الرأي

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على تعليمات الإغلاق الجزئي التي أصدرها في وقت سابق بنيامين نتنياهو، بغرض الحد من انتشار فيروس "كورونا"، على أن تدخل التعليمات حيز التنفيذ صباح يوم غدٍ الأربعاء.

وتم تخصيص الجنود للقيام بدوريات شرطية وعزل وتأمين طرقات، بالإضافة إلى إغلاق طرقات وغيرها من المهام، وذلك في إطار تطبيق القيود على الحركة بموجب تعليمات وزارة الصحة والمستوى السياسي الإسرائيليين.

كما سيتم فرض التقييدات على التنقل والحركة، بحيث يحظر الخروج من المنازل على أن يسمح لشخص واحد فقط من أفراد العائلة الخروج لشراء المواد الغذائية والأدوية.

ويسمح بالخروج من المنزل لفرد أو أشخاص يعيشون في نفس المكان لفترة قصيرة، وعلى بعد حتى 100 متر من المنزل.

ولا تقتضي تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية مغادرة المنزل، إلا في الحالات التي تتطلب ذلك: العمل وفقا للقيود، وتوافر الطعام والأدوية والخدمات الطبية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وتنص التعليمات على تجنب استضافة الأصدقاء والعائلة الذين لا يعيشون في المنزل ذاته.

كما أمر نتنياهو بتجنب الزيارات عشية "عيد الفصح" العبري، وإحياء المراسيم الاحتفالية والدينية في المنزل بمجموعة عائلية صغيرة، وقضاء العطلة مع العائلة المصغرة.

ووفقا للتعليمات الجديدة، نقلا عن موقع عرب 48، يتم تعطيل المدارس ونظام التعليم بأكمله بغض النظر عن عدد الأطفال المسجلين في الإطار، ويشمل هذا المبدأ التوجيهي رياض الأطفال ودور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية والمدارس والجامعات.

أما سوق العمل، أصدر نتنياهو تعليمات بشأن سوق العمل ستبقى سارية المفعول لأسبوعين على الأقل إلى ما بعد عطلة "عيد الفصح" العبري في منتصف نيسان/ ابريل المقبل.

وبموجب التعليمات سيسمح فقط لـ15% من سوق العمل بمواصلة النشاط مع تقييدات، على أن يكون في مكان العمل 10 عمال على الأكثر.

وسيلزم كل صاحب عمل بقياس درجات الحرارة لكل الموظفين والعمال، مع اعتماد أساليب وقاية بين العمال والموظفين خلال تواجدهم في أماكن العمل.

وتخضع المعدات التي يستخدمها أكثر من شخص لتطهير قبل كل عملية نقل من شخص لآخر، كما سيطلب من العمال الالتزام بقواعد النظافة، بما في ذلك غسل اليدين.

وعند استخدام المصعد في مكان العمل، لن يكون هناك أكثر من راكبين في المصعد.

وسيتم إغلاق شامل لجميع أماكن الترفيه حتى اشعار آخر باستثناء محلات بيع المواد الغذائية والصيدليات، ويحظر فتح المجمعات التجارية، والمحلات التجارية، والمطاعم، وقاعات الأفراح، والمقاهي، والبارات، وبرك السباحة، والنوادي الرياضية، والمسارح والنوادي الثقافية، ودور السينما، والمحميات الطبيعية والمواقع السياحية والأثرية.