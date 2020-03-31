النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2454) الثلاثاء 31/3/2020
أخبار فلسطينية
·بينهم المحرر عمر البرغوثي ونجله محدث: الاحتلال يعتقل 4 مواطنين برام الله واندلاع مواجهات
- إصابتان جديدتان بفيروس "كورونا" في رام الله وغزة ترفعان العدد إلى 117
·رام الله تعلن عن تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا"
·غزة.. قطر توزّع الثلاثاء منحة مالية على 100 ألف أسرة فقيرة
·في ذكرى يوم الأرض.. الاحتلال هدم 170 ألف مسكن وصادر 21 مليون دونم…
·"الأونروا" تبدأ اليوم بتوزيع "الكابونات"الغذائية والتوصيل للمنازل دون مقابل
أخبار إسرائيلية
·إسرائيل: اختبار فيروس كورونا لنتنياهو "سلبي
·الحكومة الاسرائيلية تصادق على القيود الجديدة للحد من كورونا وتقر خطة إنقاذ اقتصادية
·"اسرائيل"تسجل 4831 إصابة بكورونا بينهم 83 حالة خطيرة و18 حالة وفاة
الاخبار الدولية
·أميركا: تسجيل أكبر عدد وفيات بيوم واحد بسبب كورونا
·اتفاق بين بوتين وترامب حول محاربة “كورونا” وإحياء الاقتصاد العالمي
اخبار عربية
·"التعاون الإسلامي": أمر خادم الحرمين الشريفين بعلاج مصابي "كورونا" مجانا تطبيق حقيقي لتعاليم الإسلام
·تونس: فلسطين تعيش في جحيم "أجرم احتلال عرفته البشرية"
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
·لأول مرة.. “مظاهرة رقمية” لإحياء ذكرى يوم الأرض داخل أراضي 48
·غزة.. قطر توزّع الثلاثاء منحة مالية على 100 ألف أسرة فقيرة
·في ذكرى يوم الأرض.. الاحتلال هدم 170 ألف مسكن وصادر 21 مليون دونم…
·جرائم قتل مروعة في الضفة الغربية أبشعها لطفل من جنين قُتل حرقا
·
الشرق الأوسط
·الفلسطينيون يحيون «يوم الأرض» بفعاليات رقمية ورمزية
الخليج الإماراتية
·«انتفاضة رقمية» فلسطينية في يوم الأرض
·الإجراءات العربية تسهم نسبياً في خفض الإصابات بـ «كورونا
·إخضاع نتنياهو والمقربين مـنـه في الحكومــة للحجــر
الغد الأردنية
·كيف بدأ صانع أحذية فلسطيني مصنع “الكمامات” الوحيد في الضفة الغربية
·
الاهرام المصرية
- إسرائيل: اختبار فيروس كورونا لنتنياهو "سلبي"
الاخبار اللبنانية
·«كورونا» يفرض الهدوء الميداني
الشروق المصرية
·ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين إلى 116 حالة بعد تسجيل إصابة في غزة
الشرق القطرية
·منظمة العالم الإسلامي تطلق برنامجا مفتوحا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
·الأردن تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
·رام الله تعلن عن تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا"
·الصحة بغزة: النتائج المخبرية تظهر إصابة جديدة بكورونا من بين المحجورين
·بالفيديو الأمن الداخلي يكشف تفاصيل اعتقال عملاء مُكلّفين بمراقبة "مسيرات العودة"
·هنية: يوم الأرض يجسد ملحمة صمود شعبنا في كل بقعة من أرض فلسطين
·رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية لشهر مارس
·متحدثون: إلغاء اشتية التقاعد القسري "قرار متأخر" عقَّد أوضاع الموظفين المعيشية
·استياء بين الفلسطينيين لنشر قناة العربية صورة مفبركة لهنية
·بلدية غزة تنجز 90% من مشروع تطوير شارع "بن خلدون"
·الأردن يعلن ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 5 واجمالي الإصابات إلى 268
·تونس: فلسطين تعيش في جحيم "أجرم احتلال عرفته البشرية"
·إيطاليا تُعلن تسجيل 812 وفاة جديدة بـ"كورونا" خلال يوم
القدس المحلية
·الاحتلال يعتقل والد الشهيد صالح البرغوثي
·الاحتلال يقتحم رام الله ويعتقل مواطنين اثنين
·الحكومة الاسرائيلية تصادق على القيود الجديدة للحد من كورونا وتقر خطة إنقاذ اقتصادية
·تسجيل إصابتين في رام الله وغزة يرفع إجمالي الإصابات إلى"117"إصابة
·فرقة 101 تصل كفر عقب لفض شجار مسلح
·أمهات فلسطينيات يستثمرن الحجر المنزلي في أنشطة تعليمية وترفيهية لأطفالهن
جريدة الأيام
·تزايد المخاوف على مصير الأسيرات في ظل انتشار الفيروس
·» أزمة مالية غير مسبوقة في فلسطين تلوح في الأفق
·»"كورونا".. الفيلم الروائي الأول حول الفيروس التاجي يناهض التنمر والعنصرية
·»الأجهزة الأمنية تشدّد تقييد الحركة في بلدات وقرى شمال غربي القدس
·»ثماني سلالات من فيروس كورونا تستشري في أنحاء العالم
·»إصابة شاب واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط وحزما
·»إصابتان جديدتان في رام الله وغزة يرفع إجمالي الإصابات إلى117
·»"كورونا" يفعّل منظومة التكافل الاجتماعي في فلسطين
الحياة الجديدة
·سائق حافلة السياح المقدسي المصاب بكورونا يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء
·الكتيبة ١٠١ تصل كفر عقب لحفظ الأمن وكبح جماح الفلتان
·اشتية بذكرى يوم الأرض: همنا الأساسي حماية شعبنا من الاحتلال والمرض
·44 عاما على ذكرى يوم الأرض
وكالة صفا
·"كورونا" يفرض "الدليفري"
·بينهم المحرر عمر البرغوثي ونجله محدث: الاحتلال يعتقل 4 مواطنين برام الله واندلاع مواجهات
·إصابتان جديدتان بفيروس "كورونا" في رام الله وغزة ترفعان العدد إلى 117
·بالفيديو: الأمن الداخلي يكشف اعتقال عدد من العملاء رصدوا مسيرات العودة
وكالة الراي الفلسطينية
·"الصحة" تعلن عن إصابة عاشرة بفايروس كورونا بغزة
·الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله بينهم والد شهيد
·تعليمات مهمة حول آلية استلام المنحة القطرية
·القدرة: نقص حاد في الفحوصات المخبرية وأجهزة التنفس
·رابط فحص..من سيستفيد من المنحة القطرية غداً وما آلية صرفها؟
·الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الأحد 30 مارس 2020
·إدخال نتنياهو للحجر الصحي لمخالطته مصابة بـ"كورونا"
·"أونروا" تبدأ توصيل المساعدات للاجئين في غزة غداً
·العمادي: صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة يوم غد
سما نيوز
·تقرير إسرائيلي: الفلسطينيون يخشون انتقال عدوى الكورونا من المستوطنات
·الحكومة الاسرائيلية تصادق على القيود الجديدة للحد من كورونا وتقر خطة إنقاذ اقتصادية
·إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في غزة ورام الله
·غزة: الأمن الداخلي يكشف تفاصيل اعتقال عملاء مُكلّفين بمراقبة "مسيرات العودة"
·مجلس الوزراء يُقر الخطة التموينية للأشهر الستة المقبلة ويعتمد برنامجاً لمساعدة العمال
فلسطين اليوم
·نتائج 150 عينة غير مصابة بالمرض
·ملحم: إصابتان جديدتان في رام الله وغزة يرفع عدد مصابي كورونا لـ117
·مخاوف من انتقال فيروس كورونا للأسرى بعد الاعلان عن إصابة سجانين
·البريم يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة عملاء الاحتلال
·تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
·"اسرائيل"تسجل 4831 إصابة بكورونا بينهم 83 حالة خطيرة و18 حالة وفاة
·الإفتاء المصرية تحسم الجدل:هل يجوز إفطار رمضان في ظل "كورونا"؟
·"الأونروا" تبدأ اليوم بتوزيع "الكابونات"الغذائية والتوصيل للمنازل دون مقابل
·أمريكا تسجل 3000 حالة وفاة بكورونا ..ومستشفى عائم يصل نيويورك
·رابط الأسماء: بدء صرف المنحة القطرية الـ100 دولار
·مواجهات خلال اعتقال الاحتلال عدداً من المواطنين في مديتني رام الله والبيرة
·فيروس كورونا يفرض التباعد الاجتماعي .. فما فوائده؟
·الصحة: فحوصات الصحفيين اللذان أعدا التقرير من مستشفى العزل برفح سلبية
·محافظ سلفيت يعلن القاء القبض على مجموعة تجار تهرب كمامات من المستوطنات
·حكومة الاحتلال تقر سلسلة إجراءات وقائية صارمة
·الاتصالات تصدر تعليمات للمستفيدين من المنحة القطرية
عرب 48
·غزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا
·"صُنِع في الخليل"؛ حكايةُ صناعة الكمامة الفلسطينيّة الأولى لمواجهة كورونا
·مواجهات مع الاحتلال في شعفاط: اقتحامات واعتقالات في منطقة القدس
·700 جندي إسرائيلي ينتشرون في الشوارع بدءًا من الثلاثاء
·الصحة الإسرائيلية: 4,695 إصابة بكورونا بينها 79 حرجة
·منع التجمهر لأكثر من شخصين وتقليص الاقتصاد إلى 15%
·تحويل بيانات المصابين بفيروس كورونا للسلطات المحلية
·إخضاع نتنياهو وطاقمه المقرب للحجر الصحي بسبب كورونا
·
وكالة وفا
·رام الله: الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم محامٍ وسط مواجهات
·ملحم: إصابتان جديدتان بكورونا في رام الله وغزة يرفع الحصيلة إلى 117
·الاحتلال يداهم مقار لجان الطوارئ في حزما ويعتدي على العاملين فيها
·
حدث في مثل هذا اليوم