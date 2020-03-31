وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين.. جهود مشتركة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2454) الثلاثاء 31/3/2020 وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تصادق على إغلاق جزئي للحد من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع إصابات كورونا في "إسرائيل" إلى 4831 والوفيات لـ 17 وكالة الرأي الفلسطينية مهندس عراقي يصنع "روبوت ممرضة" للتعامل مع مصابي كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله بينهم والد شهيد وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء خماسينية ومغبرة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "العدل": حقوق الشعب الفلسطيني في كامل ترابه ثابتة لا تسقط بالتقادم وكالة الرأي الفلسطينية شكشك يحتل صدارة هدافي الدوري الممتاز وكالة الرأي الفلسطينية لوجيتك تطلق حافظة لوحة مفاتيح جديدة لجهاز آي باد برو
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال الموجز اليومي لها

النيابة العامة تحقق في ٧٥١ قضية جنائية من مختلف محافظات قطاع غزة

31 آذار / مارس 2020 09:59

شعار النيابة العامة
شعار النيابة العامة

غزة- الرأي

أكدت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق في ٧٥١ قضية جنائية،  عرضت عليها من مختلف المحافظات، وشارك في إنجازها ١٥ عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.
 وقالت النيابة في ايجازها اليومي، ليوم الاحد الماضي، انه تم توقيف سبعة واربعون متهماً وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.
كما استكملت  إجراءات التحقيق في ثلاثة قضايا تتعلق بالحجر الصحي الإشاعات بهدف الحفاظ علي الأمن والسلامة العامة، فيما التزم المواطنين الكرام باستسقاء البيانات من مصادرها فلم تسجل قضايا للإشاعات
وأنهت  تحقيقاتها في اثنان وعشرون قضية اقتصادية متنوعة في المحافظات استناداً لمحاضر الضبط المحالة من وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين بالإضافة لشكاوى المواطنين، وتنوعت هذه القضايا (الاستغلال التجاري ورفع الأسعار/ الغش التجاري/ مخالفة المواصفات والمقاييس/ مخالفة شروط الأمن والسلامة في المنشآت والمصالح التجارية/ أخرى).
وأشادة النيابة العامة بجهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات) بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"حماية" يطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟