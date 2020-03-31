النيابة العامة تحقق في ٧٥١ قضية جنائية من مختلف محافظات قطاع غزة

غزة- الرأي

أكدت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق في ٧٥١ قضية جنائية، عرضت عليها من مختلف المحافظات، وشارك في إنجازها ١٥ عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.

وقالت النيابة في ايجازها اليومي، ليوم الاحد الماضي، انه تم توقيف سبعة واربعون متهماً وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.

كما استكملت إجراءات التحقيق في ثلاثة قضايا تتعلق بالحجر الصحي الإشاعات بهدف الحفاظ علي الأمن والسلامة العامة، فيما التزم المواطنين الكرام باستسقاء البيانات من مصادرها فلم تسجل قضايا للإشاعات

وأنهت تحقيقاتها في اثنان وعشرون قضية اقتصادية متنوعة في المحافظات استناداً لمحاضر الضبط المحالة من وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين بالإضافة لشكاوى المواطنين، وتنوعت هذه القضايا (الاستغلال التجاري ورفع الأسعار/ الغش التجاري/ مخالفة المواصفات والمقاييس/ مخالفة شروط الأمن والسلامة في المنشآت والمصالح التجارية/ أخرى).

وأشادة النيابة العامة بجهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات) بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.