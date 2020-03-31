وزارة الأسرى توجه نداءً عاجلاً الى المؤسسات الدولية لإنقاذ الاسرى

غزة- الرأي

وجهت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها منظمتا الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر كجهة اختصاص بسرعة التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين من خطر تفشي فيروس كورونا داخل سجون الاحتلال.

وأكدت وزارة الأسرى في بيان لها، أن المخاوف تزداد يوماً بعد يوم من انتقال عدوى فيروس كورونا الى صفوف الأسرى، خاصة بعد إعلان الاحتلال اليوم عن تسجيل ثلاثة إصابات في صفوف السجانين والمحققين بفيروس كورونا، وفي ظل حالة الاستهتار التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال، وعدم اتخاذ أي اجراءات وقائية.

وأشارت الوزارة إلى أن أقسام وغرف الأسرى تفتقد إلى وسائل التعقيم والحماية وهي عرضة بشكل كبير لوصول الوباء، خاصة من المحققين والسجانين الأمر الذي يشكل خطر على حياة الاسرى لأنه سينتقل لهم مباشرة عبر الاحتكاك المباشر.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بسرعة التدخل الفوري بالتدخل الفوري والوقوف عند مسؤولياتها، لإنقاذ الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات بالإضافة إلى الأسرى الأطفال وحمايتهم من هذا الوباء.

يذكر أن الأسرى داخل السجون قد وجهوا عدة رسائل تطالب بتوفير الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة داخل الأقسام والغرفة التي تعاني من الاكتظاظ، وإعادة الأصناف ومواد التنظيف والمعقمات التي قامت إدارة السجون بسحبها.