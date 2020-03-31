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في ظل الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا

التوجيه السياسي يُنفذ جولات ميدانية على الأجهزة الأمنية بغزة

31 آذار / مارس 2020 10:13

التوجيه السياسي يُنفذ جولات ميدانية على الأجهزة الأمنية بغزة
التوجيه السياسي يُنفذ جولات ميدانية على الأجهزة الأمنية بغزة

غزة- الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة،  جولة ميدانية على أفراد وضباط الشرطة شملت "شرطة البلديات وشرطة المرور والشرطة العسكرية بغزة" .

ونفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي أيضاً جولات ميدانية وتوعوية على الأجهزة الأمنية بمحافظة الشمال شملت "حفظ النظام والتدخل وشرطة الحراسات وشرطة المرور وأماكن انتشار أفراد وضباط الشرطة بالمحافظة"

من جانب آخر، نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى جولة ميدانية شملت " الدفاع المدني وشرطة المرور والأمن الوطني".

وتحدث ضباط الهيئة خلال الجولات عن "عوامل الثبات، وفيروس كورونا بين الابتلاء والبلاء" مثمنين الجهود المميزة للأجهزة الأمنية في حمايتهم ومحافظتهم على أمن وسلامة المواطنين كما أرسلت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي خلال الجولات برقيات توعوية لأفراد وضباط الشرطة عبر جهاز الإشارة اللاسلكي، في ظل الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

وتخلل الجولات توزيع بروشورات وبوسترات وتوزيع بعض المستلزمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

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