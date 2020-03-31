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تلبيةً لدعوة المجلس الأعلى للشباب والرياضة

الأندية والمؤسسات الرياضية تتزين بالعلم الفلسطيني إحياءً ليوم الأرض

31 آذار / مارس 2020 10:34

الأندية والمؤسسات الرياضية تتزين بالعلم الفلسطيني إحياءً ليوم الأرض
الأندية والمؤسسات الرياضية تتزين بالعلم الفلسطيني إحياءً ليوم الأرض

غزة- الرأي

أحيت الأندية والمؤسسات الرياضية ذكرى يوم الأرض، برفع العلم الفلسطيني فوق منشآتها ومقراتها الرياضية، تلبيةً لدعوة أ . عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة " مساعد الأمين العام ".
وقامت الأندية بتلبية دعوة " هنية " ورفعت صور شهداء يوم الأرض رفقة العلم الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين  ( 30 /مارس )، والذي يصادف ذكرى يوم الأرض.
وقال " هنية " إن احياء الأسرة الرياضية ليوم الأرض ، جاء تأكيداً على حق أبناء شعبنا في كامل أرضه ، و تمسكه بحق العودة لأراضيه التي هُجر منها بفعل جرائم الاحتلال الاسرائيلي .
وأشاد هنية بتفاعل الأسرة الرياضية مع ذكرى يوم الأرض، في دليلٍ واضح على دورها الوطني والريادي  في كافة المناسبات الوطنية، ولتؤكد على أن الرياضة هي رسالة وصوت الشعوب في كل زمان ومكان .
وأضاف هنية بأن الأسرة الرياضية كان لها بصمة واضحة في مسار قضيتنا الفلسطينية ، حيث قدمت عشرات الشهداء وآلاف الأسرى والجرحى، اضافةً
لتعرض عشرات المقرات والمنشآت الرياضية للتدمير بفعل عنجهية المحتل الإسرائيلي.

الأندية والمؤسسات الرياضية تتزين بالعلم الفلسطيني إحياءً ليوم الأرض 567ed56f-73b5-4007-a8b6-dce49fe0afbb
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