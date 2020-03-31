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فصائل المقاومة: ما كشفه الأمن بغزة فضح رعب الاحتلال من مسيرات العودة

31 آذار / مارس 2020 10:56

غزة - الرأي

ثمّنت فصائل المقاومة الفلسطينية الدور الذي يقوم به أجهزة الأمن بغزة في حماية العمل الشعبي والوطني وتحصين الجبهة الداخلية وحمايتها من الاختراق أو الزعزعة.

وقالت الفصائل في بيان لها الثلاثاء، إن ما تقوم به أجهزة الأمن في غزة من تكامل في حماية شعبنا من مخالب الاحتلال، ودورها المشهود في مواجهة فيروس كورونا يعكس حالة المسؤولية الوطنية العالية التي تتحلى بها المنظومة الأمنية.

وأضافت أن ما تم كشفه يفضح حالة الرعب التي أصابت الكيان وقيادته المهزومة من مسيرات العودة، التي جعلت جنوده يبكون على أعتاب غزة خوفاً واضطراباً مما قد تُحدثه غزة من انفجار مرتقب.

ووجهت التحية لشباب وشيوخ ونساء وأطفال مسيرات العودة الذين سطروا بدمائهم وجراحهم على مدار عامين كاملين ملحمة وطنية كبرى سجلت بمداد من نور ونار على الغاصب المحتل.

ودعت لزيادة الحرص واليقظة في المرحلة الحالية، خصوصاً في ظل استمرار الحصار والحالة المعيشية السيئة في غزة والخوف من انتشار فايروس كورونا الذي قد يفتح شهية الاحتلال لتكثيف حملاته الأمنية على غزة، داعية للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للعب في أمن غزة واستقرارها.

وكشف جهاز الأمن الداخلي بقطاع غزة خلال فيديو تم بثه على قناة الأقصى الفضائية مساء أمس الاثنين عن اعتقال عدد من المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي المكلفين بمراقبة مسيرات على مدار العامين الماضيين منذ انطلاقها نهاية شهر آذار/ مارس من العام 2018.

وعرض الفيديو مكالمات تمكن جهاز الأمن الداخلي من الحصول عليها بين عدد من المتخابرين وضباط مخابرات إسرائيليين يدلون فيها بمعلومات عن المسيرات.

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