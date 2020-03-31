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طوارئ التنمية الاجتماعية تستكمل تجهيز فندق حجي مركزاً للحجر الصحي

31 آذار / مارس 2020 11:13

طوارئ التنمية الاجتماعية تستكمل تجهيز فندق حجي مركزاً للحجر الصحي
طوارئ التنمية الاجتماعية تستكمل تجهيز فندق حجي مركزاً للحجر الصحي

غزة- الرأي

أكملت لجنة الطواريء في مديرية التنمية الاجتماعية غزة جهوزيتها الكاملة فى ترتيب وتجهيز فندق حجى بعد إجراء عمليات التعقيم والتنظيف والعمل المكثف وتهيأته لاستقبال واستضافة أعداد جديدة من المحجورين.

بدورها قامت لجنة الطواريء بإتباع شروط السلامة في عملية الأعداد والتجهيز وفق التعليمات الواردة لديها بإجراءات السلامة والوقاية الصحية.

من جانبه عبر مدير مديرية التنمية الاجتماعية غزة ورئيس لجنة الطواريء وائل الخور، عن ارتياحه من الخطوات المتبعة في إجراءات السلامة لجميع مواقع الحجر الصحي من حيث الرعاية و الخدمات المقدمة للمحجورين صحيا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها طواقم العمل في جميع اللجان المشتركة وحجم المسؤولية الكبيرة في مواجهة خطر كورونا المستجد عالميا .


وأكد أن طواقم وزارته علي درجة عالية من المسؤولية اتجاه المحجورين في مواقع الحجر الصحي علي وتيرة واحدة من التعاون وبذل أقصي درجات اليقظة والعمل المتواصل من أجل سلامتهم وحفظ أمنهم الصحي والوقائي .


كما دعا المواطنين بالاستمرار يومياً باتباع  خطوات السلامة الآمنة في الالتزام بالارشادات والتوجيهات وفق شروط السلامة والوقاية المتبعة من جهات الاختصاص.

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