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بالتعاون مع جمعية عايشة

التنمية الاجتماعية و الصحة تعلنان عن تنفيذ مشروع "استشاراتك علينا"

31 آذار / مارس 2020 11:43

التنمية الاجتماعية و الصحة تعلنان عن تنفيذ مشروع "استشاراتك علينا"
التنمية الاجتماعية و الصحة تعلنان عن تنفيذ مشروع

غزة- الرأي

أطلقت وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة بالتعاون مع مؤسسة عايشة مشروع خدمات استشارية نفسية واجتماعية تحت عنوان "استشاراتك_علينا".


 وقالت الاستشارة:" إذا شعرت/ي أنك/ي بحاجة إلى استشارة نفسية اجتماعية فلا تتردد/ي للحظة بالاتصال على الأرقام المجانية التالية، وستجد/ي العديد من المختصين لمساعدات صحية لنزلاء مراكز الحجر الصحي وعائلاتهم".

وذكرت  أرقام الاخصائيين  النفسيين والاجتماعيين  من محافظات قطاع غزة وهم:
غزة
الأخصائية نور اشبير
0592100280
الأخصائية أسماء غراب
0592540340

الوسطى وخان يونس
للتواصل
الأخصائية منى موسى
0593056004
الأخصائية أحلام صالح
0593500046
رفح والشمال
للتواصل
د. آيات أبو جياب
0593500041
ا. فداء الديب
0593500049

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