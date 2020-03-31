التنمية الاجتماعية و الصحة تعلنان عن تنفيذ مشروع "استشاراتك علينا"

غزة- الرأي

أطلقت وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة بالتعاون مع مؤسسة عايشة مشروع خدمات استشارية نفسية واجتماعية تحت عنوان "استشاراتك_علينا".



وقالت الاستشارة:" إذا شعرت/ي أنك/ي بحاجة إلى استشارة نفسية اجتماعية فلا تتردد/ي للحظة بالاتصال على الأرقام المجانية التالية، وستجد/ي العديد من المختصين لمساعدات صحية لنزلاء مراكز الحجر الصحي وعائلاتهم".

وذكرت أرقام الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين من محافظات قطاع غزة وهم:

غزة

الأخصائية نور اشبير

0592100280

الأخصائية أسماء غراب

0592540340

الوسطى وخان يونس

للتواصل

الأخصائية منى موسى

0593056004

الأخصائية أحلام صالح

0593500046

رفح والشمال

للتواصل

د. آيات أبو جياب

0593500041

ا. فداء الديب

0593500049