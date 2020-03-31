التنمية الاجتماعية تقدم مساعدة لعائلة مواطن في مراكز الحجر الصحي رزقت بتوأم

غزة- الرأي

قال رئيس لجنة الطوارئ في محافظة خان يونس سامي برهوم، إن أحد المواطنين الموجود في مراكز الحجر الصحي منذ 14 يوم بعد رحلة سفر أنجبت زوجته توأم بنات قبل يومين.

ولفت إلى أنه نشر خبر على مجموعة الواتس الخاصة بمركز الصفوة المضاف عليها جميع المستضافين بما فيهم رئيس لجنة الطوارئ سامي برهوم والذي بدوره قدم التهنئة للمواطن وسيتم زيارة منزله غدا وتقديم مجموعة من المساعدات للأسرة ( حليب ، بامبرز ، طرد صحي ، طرد غذائي ).



من جانبه، أكد برهوم أن فكرة مجموعات "الواتس اب" حققت نجاح مميز خلال فترة بسيطة ولكن تحتاج الى جهد كبير.