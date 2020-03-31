الزراعة تنفذ جولات على محطات فرز وتعبئة الخضار

غزة- الرأي

نفذت مديريتي خانيونس والوسطى، عدة جولات ميدانية على محطات التعبئة والتسويق للخضار، حيث تم زيارة أكثر من 10 محطات، وذلك للإشراف على عمليات التعبئة، والتعرف على مدى التزام التجار بالمواصفات السليمة .



وناقشت وزارة الزراعة مع مؤسسات المجتمع والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، مقترح خطة الاستجابة الطارئة والسريعة لتنسيق الجهود وحشد الموارد الممكنة في مواجهة المخاطر المحتملة لإنتشار فايروس كورونا على القطاع الزراعي.



وتهدف الخطة المقترحة إلى تكثيف وتظافر الجهود لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في قطاع غزة، وذلك في ظل الظروف الحالية لتداعيات فيروس كورونا،ومن أهم الأنشطة الواجبة للتدخل في القطاع الزراعي في ظل الطوارئ، فعلى صعيد المزارع ضمان الانتاج والعمل بطريقة آمنة وتسهيل سبل الوصول للأسواق المركزية