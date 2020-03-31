وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولات على محطات فرز وتعبئة الخضار وكالة الرأي الفلسطينية النقابة تدعو المالية للإسراع بصرف رواتب الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ التنمية الاجتماعية تتفقد مراكز الحجر لتنفيذ برامج الدعم النفسي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنجز 90 % من مشروع تطوير شارع ابن خلدون غرب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تقدم مساعدة لعائلة مواطن في مراكز الحجر الصحي رزقت بتوأم وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية و الصحة تعلنان عن تنفيذ مشروع "استشاراتك علينا" وكالة الرأي الفلسطينية تقرير/ أخصائيو "البيولوجيا الجزيئية".. العمل في "حقل الخطر" وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ التنمية الاجتماعية تستكمل تجهيز فندق حجي مركزاً للحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية زراعة شمال غزة تنظم زيارات ميدانية لتقديم الارشادات للمزارعين وكالة الرأي الفلسطينية بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل

31 آذار / مارس 2020 12:44

الخليل - الرأي

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي ومنعت دخول الحراس والسدنة دون مبرر، فيما سمحت فقط بدخول المؤذن لرفع الأذان.

وقال بيان لوزارة الأوقاف إن هذا التصرف يأتي إثر التعليمات التي أصدرتها الوزارة ونتيجة لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة الفلسطينية بإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الزوار الأجانب والمصلين والإبقاء على السدنة والحراس التابعين للوزارة على رأس عملهم لمواجهة أي انتهاك لحرمته وقداسته من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا في مدينة الخليل بشكل خاص والأراضي الفلسطينية بشكل

وأكدت الوزارة، أن إغلاق الحرم الإبراهيمي من قبل الاحتلال الاسرائيلي أمام موظفيها ما هو إلا محاولة للسيطرة الكاملة عليه في خطوة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء الأزمة التي نعيش في هذه الأيام.

وطالبت وزارة الأوقاف المجتمع الدولي بالعمل على منع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته الرامية إلى تحويل الحرم الإبراهيمي لكنيس يهودي في تعامل يضرب أحقية المسلمين الخالصة به بعرض الحائط.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"حماية" يطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟