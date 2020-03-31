وزارة الاقتصاد تشرف على اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة

غزة- الرأي

أشرفت وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة بالإدارة العامة للشركات بالوزارة، وبحضور مراقب الشركات أ. يعقوب الغندور، على اجتماعات الجمعية العمومية لعدد من الشركات المساهمة في غزة.

وقالت دائرة الرقابة على الشركات في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال الشهر الحالي الاشراف على اجتماعات الجمعية العمومية للعديد من شركات المساهمة والشركات غير الربحية.

وذكر البيان، أن الشركات التي تم الاشراف عليها، البنك الوطني الإسلامي، بنك الإنتاج الفلسطيني، بنك فلسطين، شركة ضامن للتأمين والاستثمار، شركة معامل الشرق الأوسط لصناعة الأدوية، الي جانب العديد من الشركات الغير ربحية.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة التقرير الإداري والمالي للشركة للعام 2019م، وإقرار توزيع الأرباح السنوية على المساهمين وكذلك على إجراء انتخابات مجلس الإدارة لبعض الشركات منها.