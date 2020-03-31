وكالة الرأي الفلسطينية في مراكز الحجر الصحي.. أطباء يتواصلون هاتفياً فقط مع عوائلهم وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تشرف على اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| الشرطة تُنظم صرف "المنحة القطرية" وكالة الرأي الفلسطينية جرافات الاحتلال تهدم منزلًا قيد الإنشاء جنوب طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولات على محطات فرز وتعبئة الخضار وكالة الرأي الفلسطينية النقابة تدعو المالية للإسراع بصرف رواتب الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ التنمية الاجتماعية تتفقد مراكز الحجر لتنفيذ برامج الدعم النفسي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنجز 90 % من مشروع تطوير شارع ابن خلدون غرب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تقدم مساعدة لعائلة مواطن في مراكز الحجر الصحي رزقت بتوأم
أخبار » الأخبار الحكومية

بحضور مراقب الشركات

وزارة الاقتصاد تشرف على اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة

31 آذار / مارس 2020 01:52

وزارة الاقتصاد تشرف على اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة
وزارة الاقتصاد تشرف على اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة

غزة- الرأي

أشرفت وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة بالإدارة العامة للشركات بالوزارة،  وبحضور مراقب الشركات أ. يعقوب الغندور، على اجتماعات الجمعية العمومية لعدد من الشركات المساهمة في غزة.
وقالت دائرة الرقابة على الشركات في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال الشهر الحالي الاشراف على اجتماعات الجمعية العمومية للعديد من شركات المساهمة والشركات غير الربحية.
وذكر البيان، أن الشركات التي تم الاشراف عليها، البنك الوطني الإسلامي، بنك الإنتاج الفلسطيني، بنك فلسطين، شركة ضامن للتأمين والاستثمار، شركة معامل الشرق الأوسط لصناعة الأدوية، الي جانب العديد من الشركات الغير ربحية.
وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة التقرير الإداري والمالي للشركة للعام 2019م، وإقرار توزيع الأرباح السنوية على المساهمين وكذلك على إجراء انتخابات مجلس الإدارة لبعض الشركات منها.

وزارة الاقتصاد تشرف على اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة WhatsApp Image 2020-03-31 at 12.51.13 PM WhatsApp Image 2020-03-31 at 12.51.13 PM (1) WhatsApp Image 2020-03-31 at 12.51.14 PM (1)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"حماية" يطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟