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الصحة: كثفنا جهودنا لتقديم الخدمات الطبية للمستضافين في الحجر الصحي

31 آذار / مارس 2020 02:02

الصحة: كثفنا جهودنا لتقديم الخدمات الطبية للمستضافين داخل أماكن الحجر الصحي
الصحة: كثفنا جهودنا لتقديم الخدمات الطبية للمستضافين داخل أماكن الحجر الصحي

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة إن كوادرها الطبية تبذل أقصى جهودها لتقديم الخدمات الطبية للمستضافين داخل مراكز الحجر الصحي في مختلف محافظات قطاع غزة، إلى جانب تعاملها مع أكثر من ألف حالة مرضية مختلفة في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات التخصصية وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وبينت الوزارة  خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أن كوادرها تبذل جهوداً مكثفة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى، وخدمات التثقيف الصحي، إلى جانب مراقبة الحالة الصحية للمحجورين وتوسيع دائرة الفحوصات الطبية للمحجورين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق ، تخصيص مركزي مسقط الصحيين في كل من منطقة قيزان النجار بمحافظة خان يونس ومنطقة جباليا لتقديم الخدمات العلاجية الاستكمالية لخدمة المرضى المحجورين من خارج قطاع غزة، إلى جانب تحويل مرضى الأورام القادمين من الخارج إلى المستشفيات وذلك ضمن اجراءات عزل خاصة بهم.

وسعت وزارة الصحة منذ وقت مبكر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع من جائحة كورونا والتي باتت تهدد دول العالم أجمع، إلى جانب تلبية الاحتياجات الصحية للخاضعين للحجر الصحي.

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