قلب وقسطرة المستشفى الأوروبي تجري ثلاث عمليات طارئة

غزة- الرأي

أجرى فريق قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى غزة الأوروبي، عمليات طارئة لثلاث مرضى في ذات الوقت، بعد تحويلهم بشكل عاجل من مجمع ناصر الطبي، وتكللت جميعها بالنجاح وتعتبر خطوة نوعية في ظل الأزمة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وأكد د. وائل حجازي اختصاصي أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية، انه قام وبتعاون مستمر مع فريق العمل بإنقاذ حياة المرضى الثلاثة من خلال التدخل السريع والمباشر، مبيناً أنه لولا هذه السرعة في التعامل معهم لتعرضت حياتهم للخطر الشديد.

وأوضح د. حجازي أن الشاب (أ.أ) البالغ من العمر 45 عاماً، أُصيب بجلطة قلبية حادة وقاتلة، ووصل للمستشفى الأوروبي محولا من مجمع ناصر.

واستطرد قائلا:" فوجئنا بوصول حالة ثانية وكانت لرجل ستيني (ج.ع) وقد أُصيب بجلطة قلبية حادة وقاتلة في نفس التوقيت، فأجرى الفريق الطبي لكل منهما عملية قسطرة قلبية تداخلية بشكل عاجل وأيضا تم فتح الشريان النازل لكل منهما مما أدى الى انقاذ حياتهما".

وتابع:" لم نكد ننهي العمليتان حتى وصلت الحالة الثالثة وهي للمسن (أ.ع) البالغ من العمر 78 عاماً، والذي أُصيب بانخفاض حاد في ضربات القلب، وتم زرعة جهاز منظم لضربات القلب بشكل عاجل وانقاذ حياته".

ومن جانبه أثنى استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية د. حسن الزمار على جهود الفريق الطبي، الذين لبوا نداء الواجب بعد استدعاء عدد منهم رغم وجود إجازة رسمية بمناسبة ذكرى يوم الأرض، ورغم قلة الإمكانيات والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن بسبب خطر تفشي وباء كورونا.

كما نوه د. الزمار الى أن وصول هذه الحالات الثلاثة في وقت واحد ليس بالأمر المعتاد، وهو ما يضع الطواقم الطبية في تحد كبير، وقد نجحوا في هذا التحدي بفضل التدريب والمهارة التي يتمتع بها فريق العمل بقيادة د. حجازي المتخصص في زرع وبرمجة الأجهزة المنظمة لضربات القلب، والحكماء المشاركين معه، رانية بريكة وعماد الرقب، ورمزي الشاعر وسامية أبو ظريفة ومحمود عيسى ومحمد النجار، وقد استقرت حالة المرضى وتم تحويلهم لمجمع ناصر لاستكمال العلاج.