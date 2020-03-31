التنمية تصدر توضيحًا بخصوص المراجعات للمنحة القطرية

غزة- الرأي:

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية توضيحاً مهماً بخصوص من يستطيع أن يقدم شكوى، للذين لم يحصلوا على المنحة القطرية رغم انهم تنطبق عليهم الشروط.

وأوضحت التنمية في بيان لها اليوم، أن من تنطبق عليه شروط المنحة القطرية التي تم الإعلان عنها وهي: من استلم أقل من تسع مرات، ومن استلم تسع مرات وأسرته مكونة من خمسة أفراد فأكثر، مؤكدة أنه لا توجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وبينت أن من تنطبق عليه المعايير ولم يستفد من المنحة، عليه تقديم شكوى الكترونية عبر صفحة الفيس بوك الرسمية لوزارة التنمية الاجتماعية، وعبر الرابط https://complaints.eapp.gov.ps/ وسيتم التعامل معها، مع التأكيد على عدم تلقى الشكاوى في مقر الوزارة الرسمي بسبب الظروف الطارئة التي يمر بها قطاع غزة من مواجهة فيروس كورونا ولتفادي عدم التجمهر وحفاظا على سلامة المواطنين.

رابط تقديم الشكاوي هنا: