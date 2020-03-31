الصليب الأحمر: اتخاذ الإجراءات وتوفير العلاج للأسرى من مسؤولية الاحتلال

وكالات- الرأي:

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، على أن مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة وضمان توفير العلاج في الوقت المناسب وبطريقة فعالة فيما يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية" والتي يحتاجون إليها تقع على عاتق "إسرائيل".

وأوضحت المنظمة الدولية في بيان لها اليوم، أنها تتفهم قلق المعتقلين وعائلاتهم والمهتمين برعايتهم، في ظل تفشي فيروس كورونا، مبينة أن سلطات الاحتلال ( الاحتجاز)، هي المسؤولة عن كافة الإجراءات الوقائية التي يحتاجها المعتقلون،

موضحة أنها قدمت النصح ل"سلطات الاحتجاز في إسرائيل والأراضي المحتلة بالنظر في تقليل عدد المحتجزين"، "على سبيل المثال اقترحنا إطلاق سراح المحتجزين المعرضين للخطر بشكل خاص في ضوء أزمة كوفيد-19".

وأكد الصليب على أن مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة وضمان توفير العلاج في الوقت المناسب وبطريقة فعالة لأولئك الذين قد يحتاجون إليها تقع على عاتق سلطات الاحتجاز( الاحتلال).

وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان -في بيان صحفي- إن السجون الإسرائيلية بيئة خصبة ومكان مثالي لانتشار الأمراض والأوبئة، بسبب قلة التهوية والمساحة الصغيرة للغرف والأقسام الذي بدوره لا يتناسب مع الاكتظاظ الكبير للأسرى داخل السجون.

ويوم أمس الاثنين، قرر الأسرى في السجون الإسرائيلية البدء بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون، بدءا من يومي الجمعة والسبت المقبلين، ردا على إجراءات الإدارة بحذف أكثر من 140 صنفا من متاجر السجون، بينها مواد التنظيف والتعقيم.