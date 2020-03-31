وكالة الرأي الفلسطينية كيف تبدو حياة المسؤول المباشر عن فحص عينات الكورونا في غزة؟ وكالة الرأي الفلسطينية قلب وقسطرة المستشفى الأوروبي تجري ثلاث عمليات طارئة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: كثفنا جهودنا لتقديم الخدمات الطبية للمستضافين في الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية في مراكز الحجر الصحي.. أطباء يتواصلون هاتفياً فقط مع عوائلهم وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تشرف على اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| الشرطة تُنظم صرف "المنحة القطرية" وكالة الرأي الفلسطينية جرافات الاحتلال تهدم منزلًا قيد الإنشاء جنوب طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولات على محطات فرز وتعبئة الخضار وكالة الرأي الفلسطينية النقابة تدعو المالية للإسراع بصرف رواتب الموظفين
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصليب الأحمر: اتخاذ الإجراءات وتوفير العلاج للأسرى من مسؤولية الاحتلال

31 آذار / مارس 2020 05:45

وكالات- الرأي:

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، على أن مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة وضمان توفير العلاج في الوقت المناسب وبطريقة فعالة فيما يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية" والتي يحتاجون إليها تقع على عاتق "إسرائيل".

وأوضحت المنظمة الدولية في بيان لها اليوم، أنها تتفهم قلق المعتقلين وعائلاتهم والمهتمين برعايتهم، في ظل تفشي فيروس كورونا، مبينة أن سلطات الاحتلال ( الاحتجاز)، هي المسؤولة عن كافة الإجراءات الوقائية التي يحتاجها المعتقلون،

موضحة أنها قدمت النصح ل"سلطات الاحتجاز في إسرائيل والأراضي المحتلة بالنظر في تقليل عدد المحتجزين"، "على سبيل المثال اقترحنا إطلاق سراح المحتجزين المعرضين للخطر بشكل خاص في ضوء أزمة كوفيد-19".

وأكد الصليب على أن مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة وضمان توفير العلاج في الوقت المناسب وبطريقة فعالة لأولئك الذين قد يحتاجون إليها تقع على عاتق سلطات الاحتجاز( الاحتلال).

وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان -في بيان صحفي- إن السجون الإسرائيلية بيئة خصبة ومكان مثالي لانتشار الأمراض والأوبئة، بسبب قلة التهوية والمساحة الصغيرة للغرف والأقسام الذي بدوره لا يتناسب مع الاكتظاظ الكبير للأسرى داخل السجون.

ويوم أمس الاثنين، قرر الأسرى في السجون الإسرائيلية البدء بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون، بدءا من يومي الجمعة والسبت المقبلين، ردا على إجراءات الإدارة بحذف أكثر من 140 صنفا من متاجر السجون، بينها مواد التنظيف والتعقيم.

 
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"حماية" يطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟