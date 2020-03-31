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بمبلغ ( 120) ألف دولار..

"هنية" يوقع اتفاقية مشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى

31 آذار / مارس 2020 06:15

"هنية" يوقع اتفاقية مشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى

غزة- الرأي

وقع  عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، اتفاقية اطار تعاوني مع رئيس بلدية دير البلح أ.سعيد نصار، بتقديم دعم مالي بقيمة ( 120 ) ألف دولار بهدف توسعة مستشفى شهداء الأقصى ونقل مقر نادي اتحاد دير البلح المكون من ثلاث طوابق لصالح توسعة المستشفى الوحيد بالمحافظة الوسطى. 
 
وشهد توقيع الاتفاقية بين المجلس الأعلى و بلدية دير البلح حضور الدكتور كمال خطاب مدير عام المستشفى، وممثلين عن وجهاء ومخاتير المدينة يتقدمهم أ.ابراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، و م.يونس أبو سمرة ، وأ.معاذ أبو سليم رئيس نادي اتحاد دير البلح، و أ .سمير العزايزة و أ. خليل أبو سمرة، أ.جابر عياش مدير عام قطاع الرياضة. 

وقدم هنية الشكر للدكتور محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي ، لدوره الكبير في انجاح مشروع التوسعة من خلال تقديمه مبلغاً اضافياً وتوفير قطعة أرض بديلة للنادي عبر بلدية دير البلح لمدة 50 عام والتي قدمت التسهيلات اللازمة للمشروع .

كما شكر هنية إدارة نادي اتحاد دير البلح بقيادة أ .إبراهيم أبو سليم ورئيس النادي أ . معاذ ابو سليم ، والتي قدمت المصلحة العليا للمجتمع على مصلحة النادي الخاصة ، بموافقتها على نقل مقر النادي ، التزاماً بواجبها الأخلاقي والوطني تجاه أهلنا في المحافظة الوسطى.

وأكد هنية بأن المجلس الأعلى سيبقى وفياً لأبناء شعبنا ، من خلال عمله الدؤوب في المجال الرياضي وغير الرياضي ، انطلاقاً من سياسته القائمة على خدمة أبناء شعبنا في كافة الميادين والمجالات

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