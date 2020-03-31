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بدران: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المناضل البرغوثي

31 آذار / مارس 2020 09:30

وكالات-الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران أن تصاعد حملات الاعتقال الاحتلال الإسرائيلي في ظل تفشي فايروس كورونا هو دليل على وحشية هذا الاحتلال وإجرامه.

وقال بدران في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن إجرام الاحتلال ووحشيته في مهاجمة أهالي مخيم شعفاط عقب الاشتباك مع قوات المستعربين هو دليل ضعف هذه القوات وخوفها وجبنها، موجهًا التحية لأهالي المخيم المقاوم.

وحمّل بدران الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المناضل عمر البرغوثي الذي أعادت قوات الاحتلال اعتقاله الليلة الماضية.

ونوه بأن محاولة الاحتلال استغلال الظروف الطارئة التي يعيشها شعبنا لفرض وقائع على الأرض ستبوء بالفشل.

وأوضح أن شعبنا كما يثبت جدارته في مقاومة فايروس كورونا بوعيه وعلمه، سينتصر في معركته على فايروس الاحتلال الصهيوني الذي ما زال يصيب هوية الإنسانية جمعاء في مقتل بإبقاء فلسطين تحت أسوأ احتلال عرفته البشرية.

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