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السنوار يتفقد البوابة التجارية عند معبر رفح ومنطقة الحجر الصحي

31 آذار / مارس 2020 09:32

السنوار يتفقد البوابة التجارية عند معبر رفح ومنطقة الحجر الصحي
السنوار يتفقد البوابة التجارية عند معبر رفح ومنطقة الحجر الصحي

غزة- الرأي:

تفقد قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار اليوم الثلاثاء، البوابة التجارية عند معبر رفح الحدودي؛ للاطلاع على الآليات وإجراءات السلامة المتبعة في نقل البضائع للقطاع، وللاطمئنان على صحة العاملين والمواطنين.

ورافق السنوار وفد قيادي ضم عضو المكتب السياسي م. روحي مشتهى، وعدد من قيادات العمل الحركي والحكومي.

واطلع قائد حماس على طبيعة المواقع التي يجري فيها توريد المحروقات والمواد الغذائية، كما استمع لشرح وافٍ من الطب الوقائي عن سلامة الإجراءات في المعبر والمستشفى الميداني المتخصص للحجر الصحي للمصابين بـ"كورونا".

كما استمع السنوار من العاملين في المعبر عن الآليات والإجراءات التي تضمن سلامة العاملين الفلسطينيين، وكذلك العاملين المصريين المتخصصين في نقل البضائع، إضافة إلى حماية سلامة المواطنين عبر تعزيز سبل الوقاية والحماية في توريد البضائع للقطاع.

وزار السنوار موقع بناء غرف الحجر الصحي التي تتكون من 500 غرفة، للاطلاع على سير إجراءات العمل فيها، مع توقع جهوزيتها في المرحلة القريبة القادمة.

واستمع السنوار لمسؤول الطب الوقائي عن الإجراءات المتبعة في المستشفى الميداني عند معبر رفح، واطمأن منه على صحة المصابين بالوباء، ووجه رسالة خطية خاصة للمصابين السبعة من عناصر الأمن، وأثنى على دور الطواقم الطبية العاملة في الميدان.

وشكر السنوار الطواقم الميدانية والطبية العاملة عند حرم معبر رفح، والجهود التي تبذلها لحماية أبناء شعبنا داخل المجتمع.

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