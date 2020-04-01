دجوكوفيتش يلعب التنس فى المنزل بأدوات الطهى



حول النجم الصربى نوفاك دجوكوفيتش، منزله إلى ملعب تنس، خلال فترة الحجر الصحى، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى وفاة أكثر من 40 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم.

نشر صاحب التصنيف الأول فى عالم كرة التنس، دجوكوفيتش، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، فيديو، وهو يمارس اللعبة، مع زميل له، بواسطة أدوات الطهى بدلا من المضرب، داخل المنزل، مع استغلال قطع أثاث البيت.

يقضى جميع الرياضيين عزل ذاتى فى منازلهم، خلال الوقت الحالى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى إيقاف جميع الأنشطة الرياضية.

كان نوفاك دجوكوفيتش، نجم التنس الصربى المصنف أول عالمي، وزوجته جيلينا دجوكوفندف، تبرعا بمبلغ مليون يورو، بما يقابل 1,1 مليون دولار، لمساعدة بلدهما على شراء أجهزة التنفس الصناعى والمستلزمات الطبية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال دجوكوفيتش:"لقد أمضينا الأسابيع العديدة الماضية فى جمع كل جزء من المعلومات الضرورية حول COVID-19 كوفيد 19، من أجل اتخاذ هذا القرار المستنير حول كيفية تأثير عائلتى على أكبر وأكبر تأثير على بلدنا. قدم لنا شعب جمهورية الصين مساعدة ودعم هائلين ، ولا يمكننا أن نشكرهم بما فيه الكفاية.