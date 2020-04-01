التنمية الاجتماعية بالشمال توفر طرود صحية لمقيمين في مراكز الحجر الصحي

غزة-الرأي

اكدت ا. إيمان شرير مدير مديرية التنمية الاجتاعية شمال غزة انهم قاموا بتوفير_طرود صحية_لمقيمين في محجر مسقط الصحي شمال القطاع حيث قامت لجنة الطوارئ بالتنسيق مع وزارة الصحة ومن أجل أخد اقصى التدابير الوقائية الصحية بتوفر (١٥٢) طرد صحي للمقيمين في مركز مسقط للحجر الصحي و مركز المتحف للحجر الصحي بالشمال

و بينت شرير ان هذا العمل يأتي نتاج التنسيق والتشبيك والتكاملية في العمل مع لجان الطوارئ و جميع القطاعات التى تسعى لتلبية واحتياجات مراكز الحجر الصحي ، منوهه أنها ستواصل العمل وستوفر الطرد الصحي لجميع مراكز الحجر الصحي شمال غزة ، ويأتي هذا العمل ضمن السياسة التى تتبعها لجنة الطوارئ شمال غزة لتوفير كل ما تحتاجه مراكز الحجر الصحي .