إنتر ميلان يحرم ريال مدريد من خليفة مودريتش

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رفض نادي إنتر ميلان التفريط في لاعبه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للرحيل في الصيف المقبل إلى أي ناد يرغب في التعاقد معه فى ظل رغبة الإدارة الحفاظ على قوام الفريق.

وذكرت موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إدارة إنتر تنوي الحفاظ على الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بعدما برز اسم اللاعب بشدة على طاولة المفاوضات في ريال مدريد الاسباني وكذلك ليفربول الإنجليزي.

وأشار الموقع إلى أن إدارة إنتر في طريقها إلى تمديد عقد النجم الكرواتي، ومنحه راتبًا أعلى حتى لا يفكر مطلقًا في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويبحث ريال مدريد عن بديل مناسب للنجم الكرواتي لوكا مودريتش الذى سينتهي عقده في الصيف القادم مع النادي الملكي.