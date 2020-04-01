بلدية غزة تنجز 90 % من مشروع تطوير شارع ابن خلدون

أنجزت بلدية غزة نحو 90 % من مشروع تطوير شارع عبد الرحمن بن خلدون، بالقرب في منطقة الرمال الشمالي بالقرب من معسكر الشاطئ غرب المدينة،ضمن جهودها لتطوير شوارع المدينة وتسهيل الحركة المرورية .



وأفاد مدير دائرة التنسيق والإشراف م. خليل الشقرا أن المشروع شمل تطوير الشارع الرابط بين شارعي طارق بن زياد من الجهة الشمالية وحتى شارع عمر بن عبد العزيز من الجهة الشمالية بطول 260 متراً وعرض 10 أمتار، ورصيف بعرض 3 أمتار لكلا الجانبين .



وبين أنه تم تطوير البنية التحتية للشارع، وتمديد خط مياه على طول الشارع بقطر 110 ميليمتر، ونقل أعمدة ضغط عالي، ورصفه بطبقة إسفلتية، وتبليط الأرصفة في كلا الجانبين ببلاط الإنترلوك .



وأوضح أن المشروع ممول من صندوق تطوير الهيئات المحلية بقيمة إجمالية بلغت نحو 160 ألف يورو، ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة ( الدورة الأولى )، وسيتم الانتهاء من إنجاز كافة الأعمال خلال 10 أيام على أبعد تقدير .



وأكد الشقر أن تطوير الشارع يسهل الحركة المرورية بين منطقة الرمال الشمالي من الجهة الجنوبية ومعسكر الشاطئ من الجهة الشمالية، ويساهم في تصريف مياه الأمطار وتسهيل حركة مرور الأفراد .



