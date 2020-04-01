ليستر سيتى يخطط للتعاقد مع كوتينيو فى الميركاتو الصيفى

كشفت تقارير صحيفة إسبانية، أن نادى ليستر سيتى الإنجليزى يسعى للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونخ الالمانى المعار من برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن ليستر سيتى دخل فى منافسة مع تشيلسى من أجل ضم كوتينيو، مضيفة أن برندان رودجرز المدير الفني للثعالب يعد المساند الرئيسى لصفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلى الذى سبق تدريبه خلال فترة توليه ليفربول.

أضافت الصحيفة أن رودجرز مقتنع بإمكانيات كوتينيو باعتبارها تتناسب مع ليستر سيتى كما يملك علاقة جيدة معه على المستوى الشخصى، موضحة أن ليستر يستعد لتقديم عرض قوى لضم اللاعب البرازيلى على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

أشارت الصحيفة إلى أن مسئولو نادى ليستر سيتى يحاولون بشدة التعاقد مع كوتينيو ورصدوا ميزانية لذلك بجانب التعاقد مع العديد من النجوم الآخرين من أجل إعادة الأمجاد في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" وأيضا المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويمثل مستقبل البرازيلي فيليب كوتينيو صداعا في رأس مجلس إدارة النادى الكتالونى الذى يرغب في التخلص منه بسبب وصول راتبه لـ13 مليون يورو فى الموسم، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كوتينيو يمثل أزمة لنادى برشلونة حيث لا تستطيع الإدارة العثور على فريق يشترى اللاعب البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أو يدفع 80 مليون يورو للحصول على خدماته.

أضافت الصحيفة أن بايرن ميونخ لن يفعل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو مع اقتراب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، بعدما لم يظهر اللاعب البرازيلي بمستوى ممتاز رفقة العملاق البافارى.

أضافت الصحيفة أنه إذا كان من الصعب وجود عرض بقيمة 80 مليون يورو للتعاقد مع كوتينيو قبل أزمة تفشى فيروس كورونا، فإنه من المستحيل عمليا في الوقت الحالي إيجاد هذا العرض في الميركاتو الصيفى المقبل بسبب انتشار الوباء العالمى.