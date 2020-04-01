وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تعيد تسمية Office 365 لـ Microsoft 365 وكالة الرأي الفلسطينية شركة تصمم نوافذ بألواح شمسية مدمجة لخفض انبعاثات الكربون وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ التنمية والفكر الحر توزعان طرود فواكه وخضروات ل3 مراكز حجر صحي وكالة الرأي الفلسطينية ليستر سيتى يخطط للتعاقد مع كوتينيو فى الميركاتو الصيفى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنجز 90 % من مشروع تطوير شارع ابن خلدون وكالة الرأي الفلسطينية إنتر ميلان يحرم ريال مدريد من خليفة مودريتش وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية بالشمال توزع سلة فواكه على المقيمن داخل مراكز الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية بالشمال توفر طرود صحية لمقيمين في مراكز الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية دجوكوفيتش يلعب التنس فى المنزل بأدوات الطهى وكالة الرأي الفلسطينية السنوار يتفقد البوابة التجارية عند معبر رفح ومنطقة الحجر الصحي
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

شركة تصمم نوافذ بألواح شمسية مدمجة لخفض انبعاثات الكربون

01 نيسان / أبريل 2020 08:08

1
1


تصمم شركة ناشئة للطاقة في كاليفورنيا نوافذ بألواح شمسية مدمجة، والتي تأمل أن تسرع الانتقال على نطاق واسع إلى مصادر الكهرباء الخالية من الكربون التي تشجعها الولاية مع لوائح البناء الجديدة، فصممت شركة Ubiquitous Energy، النوافذ وهي مطلية بطبقة من الصبغ العضوي بسماكة 1 / 1000th من المليمتر، وتلتقط طبقة الصبغ موجات الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية وتحول الطاقة الشمسية إلى كهرباء يمكن تخزينها في البطارية واستخدامها لتشغيل المنزل أو المكتب.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على عكس الألواح الشمسية التقليدية، التي تمتص الطيف الكامل لضوء الشمس، فإن النوافذ، تسمح لأشعة الشمس المرئية بالمرور من خلالها بحيث لا يوجد تعتيم كبير.
 
وتأمل الشركة في الاستفادة من تفويض جديد من حكومة كاليفورنيا يتطلب من جميع المنازل التي تم بناؤها في عام 2020 أو بعد، بناء شكل من أشكال توليد الطاقة الشمسية.
 
وقال مايلز بار، مؤسس شركة Ubiquitous Energy، "هذا أمر جيد، لأن أصحاب المنازل يمكنهم تثبيت النوافذ تمامًا كما يفعلون على أي حال، لكنهم في الواقع ينتجون الطاقة ".
 
كما أنه نظرًا لأن النوافذ لا تمتص الطيف الكامل لضوء الشمس، فهي ليست كألواح شمسية تقليدية موفرة للطاقة، وتولد النوافذ حوالي ثلثي كمية الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية التقليدية.
 
كما أنها تكلف حوالي 20% أكثر لتركيبها من النوافذ التقليدية، لكن يعتقد أن التكلفة سيتم تعويضها بسهولة عن طريق خفض تكاليف الطاقة.
 
وتقدم الشركة حاليًا شبكات مستطيلة مع ست ألواح زجاجية بقياس 14 بوصة × 20 بوصة، ويعتقد أن النوافذ يمكن استخدامها لكل شيء، من المساحات السكنية إلى الصناعية، ويمكن حتى استخدام الزجاج في الإلكترونيات للمساعدة في إضافة طاقة إضافية للبطاريات.
 
ويمكن تطبيقه على نوافذ ناطحات السحاب، ويمكن تطبيقه على الزجاج في السيارات والزجاج على أجهزة الأيفون لاحقا.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"حماية" يطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟