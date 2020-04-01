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مايكروسوفت تعيد تسمية Office 365 لـ Microsoft 365

01 نيسان / أبريل 2020 08:09

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أعلنت شركة مايكروسوفت عزمها إعادة تسمية خدمة Office 365 ليصبح اسمها الجديد Microsoft 365، وذلك ضمن خطط مايكروسوفت المستمرة لتوفير المزيد من التحسينات على الخدمات التي تمتلكها وصياغة شكل جديد للعلامات التجارية، حيث ستبدأ الخدمة في الحصول على المسمى الجديد بداية من 21 أبريل القادم مع تحسينات عامة على الخدمة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فستدعم الخدمة بشكلها الجديد المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي والأدوات المتصلة بالخدمات السحابية لتحسين إنتاجية المشتركين فيها خلال الفترة القادمة، فيما ستظل الأسعار الخاصة بالاشتراكات كما هي، بقيمة 7 دولار شهريا و70 دولار سنويا للأفراد و10 دولار شهريا و100 سنويا للاشتراكات

وبحسب التقرير، فسيتمكن المستخدمين من الحصول على جميع تطبيقات أوفيس المكتبية والتي ستصبح ضمن Microsoft 365، بجانب مساحة تخزين بسعة 1 تيرابايت على خدمة OneDrive السحابية لكل شخص، ونحو 60 دقيقة اتصال على خدمة سكايب لكل مستخدم في كل شهر.

وفي نفس السياق، فإن أداة التحرير، Microsoft Editor، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من الشركة أصبحت متاحة لعدد أكبر من مستخدمي "وورد" وخدمة "أوت لوك" على الويب، فضلا عن توفرها كإضافة في متصفح إيدج الجديد ومتصفح جوجل كروم، إذ تقوم هذه الأداة بمساعدة المستخدمين على تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية أثناء الكتابة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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