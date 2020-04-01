تعرف على طرق علاج ضيق التنفس فى المنزل



ضيق التنفس هو حالة غير مريحة تجعل من الصعب دخول الهواء بالكامل إلى الرئتين، قد يعاني بعض الأشخاص من ضيق في التنفس فجأة لفترات زمنية قصيرة قد يواجهها آخرون على المدى الطويل عدة أسابيع أو أكثر، وإذا لم يكن ضيق التنفس لديك ناتجًا عن حالة طبية طارئة يمكن تجربة عدة أنواع من العلاجات المنزلية التي تكون فعالة في المساعدة على تخفيف هذه الحالة

يعتمد الكثير من طرق علاج ضيق التنفس على تغيير الوضع مما يمكن أن يساعد في استرخاء الجسم والممرات الهوائية

طرق علاج ضيق التنفس



تنفس الشفة

هذه طريقة بسيطة للتحكم في ضيق التنفس يساعد على إبطاء وتيرة التنفس بسرعة مما يجعل كل نفس أعمق وأكثر فعالية، كما أنه يساعد على إطلاق الهواء المحبوس في الرئتين ويمكن استخدامه في أي وقت يشعر بيه الشخص بضيق في التنفس خاصةً أثناء الجزء الصعب من النشاط مثل الانحناء أو رفع الأشياء أو صعود الدرج.

للقيام بتنفس الشفة:



استرخاء عضلات رقبتك وكتفك.

تنفس ببطء عبر أنفك لعدتين، مع إبقاء فمك مغلقًا.

صفي شفتيك كما لو كنت على وشك الصفير.

خذ شهيقًا ببطء وبلطف من خلال شفتيك المطابقتين حتى عد أربعة.

الجلوس إلى الأمام



يمكن أن يساعد الاسترخاء أثناء الجلوس على استرخاء جسمك ويجعل التنفس أسهل، اجلس على كرسي وقدميك مسطحة على الأرض مع إمالة صدرك قليلاً إلى الأمام، ضع مرفقيك برفق على ركبتيك أو امسك ذقنك بيديك، تذكر أن تحافظ على استرخاء عضلات رقبتك وكتفك.

الوقوف مع دعم الظهر



يمكن أن يساعد الوقوف أيضًا على استرخاء جسمك وممراتك الهوائية، قف بالقرب من الحائط ، ووجهه بعيدًا ، وأرح الوركين على الحائط، أبقِ قدميك بعرض الكتفين بعيدًا ، وأرح يديك على فخذيك.، مع استرخاء أكتافك ، انحنِ للأمام قليلًا ، وعلق ذراعيك أمامك.

الوقوف بأذرع مدعومة



قف بالقرب من طاولة أو أي قطعة أثاث مسطحة أخرى متينة أسفل ارتفاع كتفك مباشرة، ضع مرفقيك أو يديك على قطعة الأثاث مع إبقاء رقبتك مسترخية، ضع رأسك على ساعديك وأرخِ كتفيك.

النوم في وضع مريح

يعاني العديد من الأشخاص من ضيق في التنفس أثناء النوم يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاستيقاظ بشكل متكرر مما قد يقلل من جودة ومدة نومك، حاول الاستلقاء على جانبك باستخدام وسادة بين ساقيك ورأسك مرفوعًا بوسائد مع إبقاء ظهرك مفرودًا، أو استلقِ على ظهرك مع رفع رأسك وثني ركبتيك ، مع وسادة تحت ركبتيك، يساعد هذان الوضعان جسمك وممرات التنفس على الاسترخاء ، مما يسهل التنفس.

7. التنفس البطني



يمكن أن يساعد التنفس البطني أيضًا في ضيق التنفس لتجربة أسلوب التنفس هذا:

اجلس على كرسي مع ثني ركبتيك وكتفين مسترخين ورأس ورقبة، ضع يدك على بطنك، استنشق الهواء ببطء من أنفك يجب أن تشعر بطنك يتحرك تحت يدك، أثناء الزفير شد عضلاتك يجب أن تشعر بطنك يسقط إلى الداخل خذ شهيقًا من فمك.

ركز على الزفير أكثر من الشهيق استمر في الزفير لفترة أطول من المعتاد قبل الاستنشاق ببطء مرة أخرى.

كرر لمدة خمس دقائق.

استخدام مروحة



الهواء البارد يمكن أن يساعد في تخفيف ضيق التنفس يمكن أن يساعد توجيه مروحة صغيرة محمولة ناحية وجهك في ظهور الأعراض.

شرب القهوة



الكافيين يريح عضلات الشعب الهوائية المصابة بالربو هذا يمكن أن يحسن وظائف الرئة لمدة تصل إلى أربع ساعات.

تغير نمط الحياة لعلاج ضيق التنفس



هناك العديد من الأسباب المحتملة لضيق التنفس تتضمن تغييرات نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها للمساعدة في الحفاظ على ضيق التنفس ما يلي:

- الإقلاع عن التدخين وتجنب دخان التبغ.

- تجنب التعرض للملوثات والمواد المسببة للحساسية والسموم البيئية.

- فقدان الوزن إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن.

- تجنب المجهود على ارتفاعات عالية.

- البقاء بصحة جيدة من خلال تناول الطعام بشكل جيد والحصول على قسط كافٍ من النوم.