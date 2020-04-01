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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2457 ) الاربعاء 1/4/2020

أخبار فلسطينية﻿

«حماس» تعلن اعتقال «متخابرين» مع إسرائيل

حماس: اعتقال عمر البرغوثي محاولة إسرائيلية لتغييب الرموز الوطنية

أخبار إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن دخول رئيس هيئة الأركان في عزل ذاتي بسبب «كورونا»

المتدينون اليهود يهددون احتواء فيروس كورونا في إسرائيل

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: مازلنا بدائرة الخطر بسبب كورونا

اخبار دولية

ترامب للأمريكيين : استعدوا لأسبوعين مؤلمين جدّا جدّا

غرينبلات يدعو لتعاون إسرائيلي- فلسطيني لمواجهة فيروس كورونا وعلى "حماس" المشاركة

أخبار عربية

الدفاعات السورية تتصدى لعدوان «إسرائيلي» جديد

» وفاة لاجئ فلسطيني في هولندا وإصابة 4 بفيروس كورونا

لاجئونا بلبنان يصنعون "كمامة القدس" للوقاية من كورونا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

حكومة الاحتلال توسّع أنظمة الطوارئ وتشدّد الإجراءات ونتنياهو يخضع للحجر الصحي… والجيش يدخل…

كورونا” على بعد أيام من مداهمة السجون.. الاحتلال يمنع وصول معدات الوقاية ويطالب…

فلسطين: أجهزة الأمن تواصل تطبيق خطة الطوارئ المشددة وتسجيل إصابة جديدة بـ”كورونا” في…

مطالب فلسطينية بتدخل دولي لدى إسرائيل للإفراج عن الأسرى في ظل خطر فيروس…

فلسطين: الاحتلال يستغل “كورونا” للسيطرة على المسجد الإبراهيمي

الشرق الاوسط

قضيتا غور الأردن والمستوطنات تعرقلان تشكيل الحكومة الإسرائيلية

الخليج الإماراتية

مواجهات في رام الله والقدس.. والاحتلال يغلق «الإبراهيمي»

مسؤول فلسطيني: «إسرائيل» تستغل الانشغال بـ «كورونا» لضم مزيد من الأراضي

الشروق المصرية

أكثر من 38 ألف وفاة و791 ألف إصابة في آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

الاهرام المصرية

الجيش الإسرائيلي يعلن دخول رئيس هيئة الأركان في عزل ذاتي بسبب «كورونا»

الغد الأردنية

افتتاح مختبر فحص لفيروس كورونا شرقي القدس

غزة: وفاة عبدالله أبو سمهدانة محافظ وسط القطاع

نتائج فحوصات "110"عينات للعائدين عبر "الكرامة" سليمة وتسجيل

الاحتلال يصادر مساعدات لعائلات فقيرة ويعتقل فريقا لمكافحة كورونا

تمديد الإداري للأسير علاء الأعرج للمرة الرابعة

تسهيلات لمزراعي الزيتون في سلفيت

شبكة مستشفيات القدس توضح الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا

تمديد الاعتقال الإداري للأسير علاء الأعرج للمرة الرابعة

توغل 11 آلية إسرائيلية بشكل محدود شرق بيت حانون

اعتقالات بمداهمات إسرائيلية ليلية بالضفة والقدس

شركة في الخليل بصدد إنتاج أول جهاز تنفس اصطناعي

الشرطة تشدد من إجراءاتها في "القبيبة" بالقدس

صحة بيت لحم: الخطر يحدق بوقوع حالات كورونا جديدة من مناطق الـ48

الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين ويستولي على 300 طرد غذائي

شبكة مستشفيات القدس" توضح الإجراءات المتبعة لمواجهة وباء "كورونا"

عرب 48

عريضة تطالب بتدخل دولي عاجل للإفراج عن أكثر من 1000 أسير

آلية جديدة لـ"أونروا" لتوزيع المساعدات بغزّة خشية من كورونا

وكالة وفا

عريقات يطلق مبادرة "حماية الطبيب ورجل الأمن لحما..

"شبكة مستشفيات القدس" توضح الإجراءات المتبعة..

غنام تجدد التأكيد على منع تداول الشائعات فيما يتعلق ..

كورونا: مستوطنون يرهبون مواطني بيت اكسا بـ"البصا..

1 نيسان (أبريل)

2004م القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة بدعوى رشق الحجارة على حائط البراق وقد أصيب نحو 65 مواطنا بإصابات مختلفة.

2004م القوات الخاصة الإسرائيلية تغتال الشهيد القائد إياد الحردان قائد سرايا القدس في جنين والتي كانت تعتبره المطلوب رقم (1) في الضفة الغربية وذلك بتفجير الهاتف العمومي داخل المقاطعة في جنين حيث كان محتجزاً هناك.

2002م الجيش الإسرائيلي يقوم باجتياح مدينتي نابلس وبيت لحم ويفرض حصارا محكماً على كنيسة المهد التي تحصن فيها بعض الأهالي المدنيين وبعض المقاتلين.

2002م عملية استشهادية نفذها الشهيد رامي محمد الشوكاني من كتائب شهداء الأقصى من مخيم الدهيشة حيث فجر نفسه في مجموعة من الشرطة الإسرائيلية مما أدى إلى إصابة 3 منهم.

1998م آلاف المشيعين يخرجون في جنازة القائد العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد محيي الدين الشريف بعد استشهاده على يد العدو الإسرائيلي.

1989م المجلس المركزي الفلسطيني ينتخب ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين، وذلك بعد إعلان وثيقة الاستقلال وإعلان الدولة الفلسطينية في الدورة التاسعة عشر – دورة الانتفاضة - للمؤتمر الوطني الفلسطيني في الجزائر بتاريخ 15/11/1988.

1969م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (265) الذي يدين الهجوم الإسرائيلي المعتمد على مدينة السلط الأردنية.

1952م البرلمان الإسرائيلي يعتمد قانون الجنسية الإسرائيلية الذي يمنح لكل مهاجر يهودي يستقر في (إسرائيل) بموجب قانون العودة وذلك منذ يوم وصوله إلى البلاد.

1951م إسرائيل تعلن عن تأسيس جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" بقرار من رئيس الوزراء دافيد بن غوريون (أول مدير للجهاز هو روبين شيلوح من مواليد عام 1905).

1948م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (43) الذي يدعو إلى هدنة بين الطائفتين العربية واليهودية في فلسطين، والقرار رقم (44) الذي يطلب فيه من الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة لدورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في حكومة فلسطين المستقبلية.

1948م مهاجمة الهاجاناة الإسرائيلية قرية ناصر الدين في محيط طبريا وأحرقتها وقتلت معظم سكانها وأخرجت الباقين تمهيداً للهجوم على مدينة طبريا.

1948م وصلت إلى ميناء حيفا قادمة من ميناء سبليت اليوغسلافي، الباخرة نورا التي تحمل أول صفقة أسلحة تشيكية للمنظمات الصهيونية، وهي عبارة عن (4500) بندقية و(200) رشاش خفيف و(5) ملايين طلقة من الذخيرة، كما وصل عن طريق الجو إلى قاعدة جوية سرية تابعة لمنظمة الهاجاناة الإرهابية الصهيونية المزيد من العتاد العسكري، وذلك في إطار صفقة السلاح التشيكية المبرمة بين الهاجاناة وحكومة تشيكوسلوفاكيا في 14/1/1948م.

1947م قامت الحكومة البريطانية بآخر محاولاتها لتسوية القضية الفلسطينية إذ اقترحت على العرب واليهود استمرار الوصاية البريطانية على البلاد خمس سنوات لإعدادها للاستقلال، والسماح بهجرة (96) ألفاً من اليهود لمدة عامين، وفي نهاية السنوات الخمس تقام دولة مستقلة ثنائية الجنسية، ويقرر العرب واليهود مبدأ الهجرة فيما بينهم، لكن بن غوريون رفض الاقتراح، وكذلك الوكالة اليهودية التي ضاعفت من أعمالها الإرهابية، أما العرب فقد تقدموا بمقترحات للاستقلال مع إيجاد ضمانات لحقوق الأقلية اليهودية، غير أن بريطانيا رفضت مقترحاتهم، وأعلنت على لسان وزير خارجيتها بيفن في مجلس العموم "أن الانتداب غير قابل للتنفيذ من الناحية العملية وأنه اتضح أن الالتزامات المقطوعة لكل من الطائفتين غير قابلة للتنفيذ، لذلك فإنها تعلن نيتها للتخلي عن الانتداب على فلسطين وعرض القضية على الأمم المتحدة.

1936م تأسيس الإذاعة الفلسطينية ورأس القسم العربي فيها الشاعر إبراهيم طوقان (1905 - 1941)، تعتبر من أولى الإذاعات في الوطن العربي.