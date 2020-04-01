الاقتصاد تحرر 49 محضر ضبط واتلاف للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

غزة-الرأي

قامت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد الوطني بتحرير 49 محضر ضبط واتلاف

للمحتكرين والمتلاعبين بالاسعار. وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها ، إن طواقم حماية المستهلك نظمت كذلك 280زيارة و جولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعا للاحتكار.

وأشارت إلى ان لجان التفتيش التابعة للوزارة واصلت عملها في متابعة وضبط أسعار المواد الغذائية والتموينية ومواد التعقيم والتطهير في الأسواق والمحال التجارية.

وذكرت ان طواقم حماية المستهلك في المحافظة الشمالية ضبطت 300 لتر من مادة الميثانول الذى يستخدم في صناعة الجل المعقم، واتلفت 179 كجم من المواد الغذائية.

على صعيد أخر، قامت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة غزة شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.

وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.