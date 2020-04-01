زكاة معسكر خان يونس تنفذ مشروع حفر بئر مياه لمسجد الصالحين

غزة- الرأي

نفذت لجنة زكاة معسكر خان يونس التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف، مشروع حفر بئر مياه لصالح مسجد الصالحين بخان يونس، بتكلفة 2000 دولار ، بتمويل كريم من فاعل خير .

وأوضح رئيس اللجنة الشيخ. سامي الدسوقي أن المشروع يأتي في إطار مساعدة المواطنين على استخدام المياه في ضوء شح المياه في هذه المنطقة، مستشهدًا بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم "أَيّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ" رواه الترمذي.

وفي نفس السياق وزعت اللجنة كفالات علي الأسر المتعففة بواقع 4650 شيكل ، لعدد 36 اسرة ، بالإضافة الي تسليم ثلاجتين منزلية لأسرتين من الأسر الفقيرة.

وبين الدسوقي أن اللجنة تسعى لتوفير احتياجات الأسر المستورة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع ، مقدمًا في الوقت ذاته الشكر والتقدير لكل الخيرين علي دعمهم المتواصل للأسر الفقيرة