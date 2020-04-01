الإعلام الحكومي: 30 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال مارس المنصرم

أكدت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي-، وقوع أكثر من (32) انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر مارس/ أذار المنصرم.

وقالت وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي، في تقريرها الشهري اليوم الأربعاء، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بلغت (30)انتهاكاً خلال مارس المنصرم، فيما سجلت (2) حالة من الانتهاكات من قبل أجهزة الامن الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ملاحقتها واستهدافها للصحفيين عبر إطلاق الرصاص الحي والمعدني وإطلاق القنابل المسيلة للدموع والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال المباشر، أو بتقديمهم للمحاكمات ضمن سياستها الممنهجة والمخططة والهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه، للتغطية على جرائمها اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وسجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال شهر مارس/ اذار 2020 المنصرم (30) انتهاكا من قبل الاحتلال الإسرائيلي تمثل في اعتقال واحتجاز وتمديد وتأجيل اعتقال لعدد(6) من الصحفيين بعد أن عقدت محاكم الاحتلال جلسات محاكمة لبعضهم.

فيما اعتدت قوات الاحتلال واستهدفت (4) صحفيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والضرب والاهانة خلال تغطيتهم جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

كما منعت قوات الاحتلال الصحفيين من التغطية وتأدية واجبهم المهني والتي بلغت (6) حالات منع، تخللها مصادرة معدات ومستلزمات صحافية وشخصية الصحفيين وعددها (3)، عدا عن تسجيل حالة (1) استمرار رفض ومنع الاحتلال الافراج عن معدات ومستلزمات الكاتب والصحفي خالد معالي بهدف منعه عن ممارسة عمله الصحفي والمهني.

إلى ذلك سجل التقرير(1) حالة قرار بهدم منزل الكاتبة والإعلامية وداد البرغوثي ومنزل نجلها قاسم البرغوثي.

في حين، وثق التقرير(5) حالات مضايقات داخل سجون الاحتلال بحق الكاتب الأسير وليد دقة تمثلت في استمرار عزله وتجديد العزل كل 48 ساعة ومصادرة كتبه واقلامه وحرمانه من الكانتينا واستخدام معدات الطهي.

أما في جانب محاربة المحتوى الفلسطيني ، وشن إدارات مواقع التواصل الاجتماعي بالتآمر مع الاحتلال حملة مسعورة من حظر وحذف وإلغاء حسابات العديد من الصحفيين والإعلاميين عرف من بينهم عدد( 4).

انتهاكات الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة

وفي جانب الاعتداءات الفلسطينية بحق الصحفيين خلال شهر مارس المنصرم، سجلت وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي(2) حالة انتهاك بحق الصحفي أيمن قواريق وتمديد اعتقاله قبل أن يتم الافراج عنه.

تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيل ضد الصحفيين خلال شهر مارس 2020

1-3-2020: عقدت محكمة "سالم" الإسرائيلية العسكرية، جلسة محاكمة للصحفي الأسير" مجاهد مفلح ويعمل في موقع " القدس دوت كوم"، وتم تمديد توقيفه إلى الرابع من آذار، بتهمة "التحريض عبر فايسبوك".

1-3-2020: عقدت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية جلسة محاكمة للصحفي الأسير سامح جبر الطيطي (24 عاماً) من مخيم العروب شمال الخليل، وهو معتقل منذ التاسع من ديسمبر العام الماض .حيث تم تأجيل قضيته الى التاسع عشر من أبريل/ نيسان القادم.

1-3-2020: عقدت محاكم الاحتلال الإسرائيلي جلسة محاكمة للصحفي الأسير يزن أبو صلاح 24 عاما، من بلدة عرابة جنوبي جنين، حيث تم تمديد توقيفه للمرة السابعة على التوالي.

1-3-2020: احتجز الاحتلال الإسرائيلي مصوّر وكالة "رويترز" موسى القواسمي بعد ان منعته من تصوير هدم الاحتلال مزرعة الأغنام في منطقة صوي قرب مسافر يطا جنوب الخليل وصادر الاحتلال مفاتيح سيارته وبطاقته الشخصية وكاميرته بعد ان منعته من التصوير والوصول إلى المكان.

1-3-2020: 1-3-2020: تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسير الكاتب وليد دقة (59 عاماً) في زنزانة انفرادية داخل سجن رامون ، بظروف قاسية، وجرى مصادرة جميع كتبه وأوراقه قبل عزله، كما وحرمته إدارة المعتقل من الكانتينا ومن إدخال بلاطة كهربائية للطهي، وتعمدت إدارة المعتقل تمديد عزله كل 48 ساعة. يذكر أن الأسير دقة من مدينة باقة الغربية في المثلث الشمالي، معتقل منذ عام 1986م وهو أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو ودخل عامه ال 35 في الأسر.

2-3-2020: استهدفت قوات الاحتلال المصور الصحفي محمد السايح مصور لفضائية النجاح ومنعته من تغطيته المواجهات مع قوات الاحتلال في ببلدة بيتا جنوب نابلس.

9-3-2020: 10-3-2020: رفض الاحتلال الاسرائيلي، إعادة ووقف احتجاز البطاقة الصحفية والمعدات الصحفية الأخرى، التابعة للكاتب الصحفي والباحث في شؤون الاستيطان د. خالد معالي من مدينة سلفيت، وسط الضفة الغربية منذ سنوات. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت معالي من منزله بتاريخ في نوفمبر 2016 وصادرت بطاقته الصحفية والحاسوب الشخصي بحجة التحريض.

9-3-2020: إدارة الفيس بوك تغلق صفحة الصحفي لؤي رجب بدعوى عدم التزامه بمعايير النشر على فيسبوك .

10-3-2020: استهدفت قوات الاحتلال الصحفي بكر عبد الحق مراسل تلفزيون فلسطين بالاختناق وبرصاصة معدنية في ساقه، ومنعته من تغطيته تصدّي أهالي قرية بيتا قرب مدينة نابلس لهجوم المستوطنين.

13-3-2020: استهدفت قوات الاحتلال المصور الصحافي جعفر شتية بعيار معدني في ساقه ومنعته من تغطية قمع قوات الاحتلال المسيرة السلمية في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، المناهضة للاستيطان.

16-3-2020: قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على المصور الصحفي كريم خمايسة خلال تغطيته اقتحام حي ام الشرايط في رام الله .

23-3-2020: حظرت إدارة موقع "فيسبوك" على الصحفي نجيب فراج، النشر على صفحته الخاصة أو التعليق على منشوارات أخرى لمدة شهر ابتداء من تاريخ اليوم الاثنين 23/3/2020.وجاء حظر النشر هذا بدعوى عدم التزامه بمعايير النشر على فيسبوك .

26-3-2020: حظرت إدارة موقع "فيسبوك" صفحة الاعلامي الدكتور والكاتب الصحفي، خالد معالي من مدينة سلفيت لمدة شهر على خلفية نشاطه على ال"فيسبوك" .

27-3-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي أحمد أنور أبو قرع، ومنعته من تغطيته اندلاع مواجهات مع الاحتلال قرب عين حراشة في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

29-3-2020: مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للمرة الثانية، للأسيرة الصحفية بشرى الطويل(26 عاما،) لمدة 4 شهور أخيرة مع قرار جوهري، وكان الاحتلال اعتقلها في 11 ديسمبر2019 واصدر قرار اعتقال اداري لمدة 4 شهور.

30-3-2020: إدارة الفيس بوك تحظر حساب الصحفي لؤي رجب للمرة الثانية، بحجة عدم التزامه بمعايير النشر على فيسبوك .

30-3-2020: قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل عائلة الأسير طالب الاعلام قسّام البرغوثي وهو منزل الصحافية والكاتبة لدكتورة في جامعة بيرزيت وداد البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله بالضفة المحتلة "بعد الثامن من شهر أبريل القادم" ، والأسير قسّام مُعتقل منذ نحو ستّة أشهر، وتعرّض لتعذيبٍ قاسٍ وشديد في أقبية التحقيق الاسرائيلية بعد اعتقاله.

انتهاكات الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة

3-3-2020 اعتقل جهاز الأمن الوقائي، ، الصحفي أيمن قواريق 24 عاما من بلدة بيتا الواقعة جنوبي مدينة نابلس خلال تواجده وعمله في بلدة بيتا،

4-3-2020: مددت نيابة السلطة في نابلس اعتقال الصحفي قواريق 24 ساعة، استناداً "للمادة 45 من قرار قانون الجرائم الإلكترونية"، لاستكمال التحقيق، وأفرجت عنه بعد اعتقال دام أربعة أيام متواصلة على "خلفية التعبير عن الرأي" .