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لجنة زكاة بيت حانون توزع مساعدات مالية علي الأسر المتعففة

01 نيسان / أبريل 2020 10:15

مساعدات مالية- صورة توضحيية
مساعدات مالية- صورة توضحيية

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة بيت حانون التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف مساعدات نقدية على (22) أسرة متعففة بواقع 150 شيكل لكل أسرة , بتبرع كريم من أهل الخير والإحسان .

وأوضحت اللجنة أن هذا المشروع يأتي لسد الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة, داعيةً, الي ضرورة التخفيف من حدة الفقر لدي المحتاجين والفقراء في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل دورها الإنساني في دعم ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني وتقديم يد العون لهم لتعزيز صمودهم على هذه الأرض المباركة.

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