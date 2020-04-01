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الزكاة بالأوقاف توزع لحوم طازجة على (600) أسرة فقيرة

01 نيسان / أبريل 2020 10:17

الزكاة بالأوقاف توزع لحوم طازجة على (600) أسرة فقيرة
الزكاة بالأوقاف توزع لحوم طازجة على (600) أسرة فقيرة

غزة- الرأي

وزعت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف “ اللحوم الطازجة ”، بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية, وذلك في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر الفلسطينية في غزة جراء الحصار الخانق والمفروض على القطاع.

بدوره أوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أنه تم ذبح (2) رأس عجل استفاد منه ( 600 ) أسرة فقيرة, منوها الى أن الزكاة تسعى لتوفير احتياجات الأسر الأساسية والتخفيف من الضائقة المالية التي يعيشونها في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة .

وشكر اسليم مجموعة عطاء علي دعمها المتواصل ، سائلا الله عز وجل ان يكون ذلك في ميزان حسناتهم .

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