التوجيه السياسي يواصل تنفذ جولات للأجهزة الأمنية

غزة- الرأي

نفذَّت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة خان يونس، عدة جولات ميدانية للأجهزة الأمنية شملت "شرطة التدخل وحفظ النظام والعمليات المركزية، والدفاع المدني وداخلية المدينة وشرطة الدوريات وشرطة مركز القرارة ومركز شرطة الشرقية".

ونفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي أيضاً في محافظة غزة ضمن "حملة مسؤولية الجميع" جولة توعوية على قوات الأمن الوطني "موقع السرايا"، وشرطة البحرية وشرطة الحراسات "موقع الميناء".

من جانب آخر، ألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة كلمة توعوية خلال طابور أركان للقوة المساندة لقوات التدخل وحفظ النظام بغزة.

ونفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الشمال جولة ميدانية شملت "شرطة المرور والدفع المدني والعمليات المركزية وحفظ النظام والتدخل، حيث تحدث ضباط الهيئة خلال الجولات واللقاءات عن الدور المهم الذي يبذله أبناء وزارة الداخلية والأمن الوطني في ظل الوباء والابتلاء الواقع على الأمة والحديث عن فيروس كورونا وطرق التعامل معه والوقاية منه.

وتخلل الجولات الميدانية توزيع بروشورات وبوسترات للتوعية والوقاية من فيروس كورونا.

وأكد ضباط الهيئة أن هذه الجولات تأتي لتعزيز الثبات والصمود ورفع الروح المعنوية لدى أفراد الأجهزة الأمنية.