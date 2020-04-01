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زكاة السطر بالأوقاف توزع طروداً صحية وأخرى غذائية على الأسر الفقيرة

01 نيسان / أبريل 2020 10:24

زكاة السطر بالأوقاف توزع طرود صحية وأخرى غذائية على الأسر الفقيرة
زكاة السطر بالأوقاف توزع طرود صحية وأخرى غذائية على الأسر الفقيرة

خان يونس- الرأي

وزعت لجنة زكاة السطر التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف بخان يونس، " طروداً صحية على الأسر المتعففة بالإضافة الي تعقيم عدد من البيوت ، بتبرع كريم من أهل الخير.

 وأطلقت لجنة زكاة السطر هذه الحملة من أجل التخفيف عن الفقراء والمحتاجين ورفع المعاناة عن شعبنا المحاصر للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، مصداقا لقول رسولنا الكريم :" من فرج كربة عن مؤمن فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة".

وفي ذات السياق وزعت اللجنة طرود غذائية علي 18 أسرة من الأسر المتعففة ، بتمويل كريم من مؤسسة وفاء المحسنين.

ودعت أهل الخير في الداخل والخارج لتقديم يد العون والمساهمة في الوقوف بجانب الفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا ورسم البسمة على شفاه المكلومين.

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