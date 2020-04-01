تكية غزة الخيرية التابعة للأوقاف توزع 300 وجبة طعام علي الأسر المحتاجة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الدرج التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف، 300 وجبة طعام مكونة من "الأرز والدجاج المشوي" على عدد (150) أسرة من الأسر المستورة في مدينة غزة، وذلك في ظل حالة الطوارئ التي يعشونها بسبب فايروس كورونا في قطاع غزة ،بتبرع كريم من الشعب الجزائري الشقيق .

وأكد نائب رئيس اللجنة محمد خلف : "أن التكية تعمل وفق الأهداف التي وضعتها من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الضائقة المالية التي يمر بها أهالي غزة، في ظل الحصار المطبق على القطاع، وأنها مستمرة في العمل حتى تصل لكل محتاج وتقف بجانبه".

وأوضح، أن الأسر المستهدفة تحصل على عدد وجبات تكفي لإشباع أفرادها، منوهًا الى انه يتم العمل على إعداد الطعام داخل التكية بشكل يومي، داعياً أهل الخير إلى المساهمة في دعم التكية من أجل الحفاظ على استمرارية عملها في تقديم المساعدة للمحتاجين.

وأعرب خلف ،عن شكره للشعب الجزائري الشقيق لجهوده المتواصلة في دعم أهالي قطاع غزة ، والوقوف بجانبهم بشتى الجوانب المعيشية .