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الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة اليوم وارتفاعها غداً

01 نيسان / أبريل 2020 10:28

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الخميس، غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الجمعة المقبل غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما السبت، فيكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات ليصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين يوم الأربعاء من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

 

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